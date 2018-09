Cuanto más remota es una isla, más especies invasoras acoge

La publicación estadounidense Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) publica un informe sobre qué está pasando con la biodiversidad de las islas de la Tierra, con datos de 257 archipiélagos de todos los océanos.

Foto referencial: Las islas fueron estudiadas por numerosos académicos. Foto: Laboratorio para Sapiens