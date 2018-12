¿Cuánto cuesta crear una escena para un videojuego?

Durante una serie de conferencias organizadas por Blender, el famoso programa de modelado tridimensional gratuito, el especialista en software Andrew Price presentó el que sería el costo medio de producción de una escena urbana de un videojuego, y cómo la generación por procedimientos, o procesual, es una de las opciones de futuro más interesantes para los estudios.

En su presentación en la Blender Conference 2018 explicó cómo el aumento en el costo de desarrollo podría hacer que, en los próximos años, un juego AAA costara más de $us 200 millones. Price indicó que en un campo tan competitivo, los estudios cada vez manejan producciones más caras.

Una gran parte de este presupuesto se destina a la creación de “assets”, los diferentes elementos que aparecen en pantalla, como edificios, vehículos y armas. Price calcula que, desde el modelado y texturizado, hasta su renderización dentro del motor del juego, considerando un salario de $us 60, crear un edificio de cuatro pisos para un juego como The Division cuesta $us 4.000. Aplicando cálculos similares, una sola escena de este juego podría haber supuesto a Ubisoft una inversión de $us 200.000.

Decisiones

ara tratar de recortar estos gastos, los estudios están empezando a trabajar con programas que generan de manera aleatoria este tipo de contenidos. Así, los desarrolladores pueden crear una serie de elementos que sirvan de base sobre los que una inteligencia artificial podría hacer un número de cambios muy amplio dentro de unos parámetros prefijados.

La presentación demuestra el potencial de técnicas actuales para crear modelos, texturas, materiales, escenarios de manera orgánica e incluso animaciones para personajes, pero añade otros elementos en los que las inteligencias artificiales pueden mejorar significativamente la experiencia de los usuarios.