Cuando la pelea divierte

El golpe avisa”, dicen en la jerga popular, pero en la lucha libre podría afirmarse: el golpe alborota la adrenalina y a las masas.

Esos mismos porrazos exagerados que alimentan el show televisivo, cuando están en carne y en hueso duelen solo de mirarlos. Evidentemente, se magnifica y dramatiza cada movimiento de competición en el cuadrilátero, pero los sonidos de las tablas cada vez que los cuerpos caen no son efectos especiales, ni las lesiones son inventos para ganar público o encender el morbo.

Eso lo saben los 16 integrantes de la Escuela de Lucha Libre Santa Cruz Bolivia (así figura en el Facebook), entre ellos dos mujeres, y los 12 estudiantes de esta disciplina, que tres veces a la semana practican en la sede ubicada en la avenida La Barranca, casi tercer anillo. Los titulares, al menos una vez al mes participan en torneos organizados para mantener y evaluar el nivel, y varios de ellos ya lastimaron sus rodillas, tobillos y hasta perdieron algún diente.

Enmascarados, con la cara pintada, con nombres ficticios para recrear o inventar algún superhéroe soñado, practican lo que se conoce como lucha cachascán, una variación dentro de la lucha libre que se usa para entrenar, entretener y que se originó en México, en los años 50, con personajes como el legendario Santo o Enmascarado de Plata, y que ahora mueve millones de dólares en shows televisados en Estados Unidos, sobre todo.

Ángel Black. Es el dueño del máximo título de la escuela, el 3 Falls

También existe la lucha que antes se llamaba amateur y que actualmente se denomina olímpica, que aglutina a siete clubes en una Asociación Cruceña de Lucha, que funciona desde 1973 y que está regida a nivel mundial por la matriz Federación Internacional de Luchas Asociadas (FILA), junto con las asociaciones de La Paz, Quillacollo, Sucre y las recién creadas en Tarija y Oruro. Esta lucha es de competición, tiene torneos departamentales, nacionales, sudamericanos, panamericanos, etc., y en 2017, Bolivia ganó su primera medalla con respaldo de FILA, cuando Pedro Alarcón (18), del club Wrestling Pantera, se impuso en un sudamericano.

A diferencia del cachascán, que busca enardecer los ánimos del público y liberar adrenalina, la lucha olímpica, en que los competidores usan una malla alicrada y pelean en colchonetas (no en un ring), desde niños aprenden a defenderse pero también a controlarse, “no se trata de ser abusivo por ejercer deporte de contacto, es para alejarse de los vicios, entretenerse, entrenarse, etc.”, explica Pedro Alarcón, del club Panteras y también dirigente de la Asociación Cruceña de Lucha.

La lucha olímpica tiene dos variantes: “Hay la lucha libre, donde usted puede atacar al contrincante y derribarlo, utilizando los pies y los brazos, cualquier parte del cuerpo; también está la lucha grecorromana, con la que se puede atacar de la cintura para arriba”, explica Alarcón.

Las lesiones

Aunque la lucha tiene matices, el riesgo de salir herido es el pan de cada día, incluso en las peleas armadas para el show. “Todo deporte de contacto, más la lucha olímpica, es un deporte de riesgo y de posibles lesiones. Todas las técnicas son verídicas, levantando y botando al adversario, y se gana de dos maneras, por puntos y por toque de espalda, es decir, el que haga tocar la espalda al otro por dos segundos sale victorioso. Si yo agarro a alguien y lo levanto y lo tumbo, no va ser con cariño”, sostiene Alarcón. Él reconoce que en el cachascán, aunque hay exageraciones de por medio, también existen golpes. “Se trata de trucos bien hechos y muy bien coordinados para que se vea realista. Tampoco es que solo hagan cosquillas”, reconoce.

Robin Mendoza, responsable de la Escuela de Lucha Libre Santa Cruz Bolivia, donde sus estrellas usan máscaras y personajes, dice que las secuelas de la lucha libre son fuertes, “la gente tiene un mal concepto, dice que es circo, que todo está armado, que todo es teatro, pero el esfuerzo físico, el sacrificio que hacen los luchadores cada vez que suben al ring es inmenso. Las lesiones vienen desde dedos falseados y dislocados hasta casos en que han muerto en el cuadrilátero y delante de la gente. El show no quita el peligro que la lucha libre profesional conlleva”, argumenta.

King Torito (no quiere dar su nombre), en diciembre del año pasado se lastimó la rodilla, tuvo que darse una tregua de seis meses y está de vuelta. No puede con su genio amante de la adrenalina. “Soy apasionado por esto. Después de la lesión mi familia me sermoneó, pero es lo que me gusta, el deporte, los golpes, no es lo mismo mirar que sentir, la adrenalina de estar arriba, ahí no importa si es tu hermano o tu familiar, del mismo modo en que recibes golpes, los das. Uno llega estresado del trabajo, de la casa, de otras cosas y de aquí se va más tranquilo”, dice quien además es costurero y diseña sus propios trajes y los de algunos otros luchadores.

Señor Misterioso es el mayor de la escuela, tiene 45 años. Se lesionó el tobillo, la rodilla y se ‘voló’ un diente cuando Aniquilador lo sometió en el cuadrilátero. “Pienso seguir mientras haya entusiasmo y fuerza”, dice sin escarmentar, quien ya pasó por otros deportes de contacto. que “La gente dice que la lucha libre es falsa, es imitación, pero desde mi experiencia propia digo que los golpes son reales, claro que para subirse al ring hay que tener una base de defensa personal, entran boxeo y un conjunto de cosas que hacen que el evento sea agradable visualmente”, reconoce.

Leandro Pérez (20) es estudiante de la Escuela de Lucha Libre, dice que desde que entrena, hace tres meses, mejoró notablemente su respiración y resistencia, pero confiesa que sus padres le recomendaron cuidarse al máximo de las lesiones graves.

3. Hermanas. A Isa Star y Myo les toca ser adversarias sobre el cuadrilátero

Las mujeres escasean

El Club Wrestling Pantera actualmente ocho niñas entre 7 y 10 años, además de siete chicas entre los 14 y 15 años que practican lucha olímpica, entrenadas por un venezolano, un cubano y un estadounidense, todos licenciados en disciplinas físicas. “Ellas ponen más ganas que los hombres, no solo aprenden a defenderse, también definen mucho la figura porque es uno de los deportes más completos, ya que trabaja todos los músculos”, dice Alarcón.

En cachascán, la Escuela de Lucha Libre Santa Cruz Bolivia tiene a dos mujeres, Myo (30) e Isa Star, hermanas de sangre y adversarias cuando suben al ring. Myo, que se bautizó así en honor al misterio, es casada, trabaja como ejecutiva en una oficina y dice que su esposo la apoya. Entrena hace siete meses y competía con una luchadora que se marchó a La Paz, así que introdujo a Isa Star, estudiante de Turismo, desde hace tres meses, y con ella se da el gusto de liberar todo el estrés de la rutina.

4. A golpes. Aniquilador y Cruz Latino se declaran la guerra cada vez que hay torneo

“Siempre me ha gustado la lucha libre, vine por curiosidad a tres eventos y se dio la oportunidad de practicar. Al comienzo me asustaba con los golpes y todavía me asusto, ya he recibido muchos y también he tenido mi primera lesión en la rodilla, no es grave, pero a pesar de que siempre me las protejo igual me la lesioné y tuve un dedo doblado en la primera pelea”. Myo dice que nunca la han molestado por elegir este deporte rudo. “En la oficina saben que luchamos, siempre salen con eso de ‘no nos vas a pegar’, pero es en tono de broma. Fuera del ring, saben que peleamos, pero en la lucha no tienen por qué saber de nuestra vida porque aquí somos nuestros personajes”, dice.

“Son cosas que uno quiere hacer, probar. Al comienzo nuestra madre no estaba muy feliz de que estemos en esto, pero como vio que nos interesaba, nos dejó. Siempre nos dicen ‘ay que son locas ustedes’, pero al final nos apoyan en esas locuras”, explica Isa Star, y mientras ella habla antes del torneo Honor, realizado el fin de semana pasado, grupos enteros de familiares llegan a ver el espectáculo, incluidos niños que no pasan los siete años. El público más leal lleva la sangre de los competidores y, a pesar del ‘escozor’ emocional que produce ver los golpes y los porrazos, sienten la necesidad de dar su apoyo.

El costo de la entrada es muy accesible, no pasa los Bs 20, sobre todo por el mes de la amistad. Según Robin, se usa para gastos de mantenimiento del lugar y el escaso auspicio que consiguen se concentra en logística.

“En Santa Cruz de la Sierra la lucha libre es muy poco conocida, al igual que varios sectores de espectáculos es poco apoyada, actualmente todo se va para el fútbol y eso nos quita un poquito del impulso que podríamos recibir, grandes atletas y estrellas podrían surgir de la lucha libre profesional, no solo para el departamento, sino también para Bolivia, y no nos queda otra opción que movernos por nuestros propios medios y con colaboración de las personas que están con nosotros, de los luchadores y de los alumnos, así hacemos todo lo posible para realizar los eventos, que salen de nuestros bolsillos”, explica.

Para recrear algún personaje, solo en cada traje los luchadores de cachascán invierten aproximadamente $us 50.

El principal modo de publicitarse para la escuela es el Facebook, otras veces hacen campañas, se organizan para salir a las calles a entregar volantes, a bocinear y a perifonear por varios lugares, tanto para captar alumnos como para promocionar algún evento o a la misma escuela, “nos interesa que la gente sepa que acá hay lucha libre. En Santa Cruz hay mucha fanaticada que no sabe lo que hacemos”, dice Mendoza, que desde hace dos años sostiene la escuela de forma continua, aunque su iniciativa nació en 2005.

Mendoza dice que le falta relacionarse de forma más institucional con sus pares de otras ciudades, y que la interacción hasta el momento se ha dado más por afinidad personal.

Pedro Alarcón empezó con el Club Wrestling Panteras hace dos años, en honor a su hijo Pedro Alarcón (ganador del oro para Bolivia). Logró reunir una buena cantidad de alumnos por el boca a boca con amigos de su descendiente y con los padres, y más adelante con amigos y compañeros de los que fueron sus primeros alumnos.

6. Entrenando. El instructor, Robin Mendoza, con Isa Star, una de las dos mujeres de la escuela

7. Olímpica. Una imagen de la versión competitiva de la lucha libre. Chicas en un evento en Villa Tunari