Craig Hill pro familia

Armado con datos estadísticos, abordó la triste realidad de las familias que a diario se desmoronan en todo el mundo, con cifras cada vez más alarmantes.

Al ver que había universidad para todo, Craig Hill descubrió que no existía un lugar donde se prepare a las personas para lo que considera más importante: el núcleo hogareño. Es así que fundó una Universidad de la Familia (Family Foundations International), presente en 54 países. En todos esos lugares mantiene una cruzada en pro de la familia, de la vida, de la saludable relación padres-hijos, y también rescata el tema financiero, que tiene la capacidad de tumbar los tejados de muchas casas.

¿Por qué la familia como eje de vida?

Es la base de la sociedad, es un hecho que cuando una familia es sana y es fuerte, la nación y la economía son sanas y fuertes. Cuando comienzan a destruir la familia nuclear, también destruyen valores y carácter, de generación en generación. Hoy en día mucha gente no puede encontrar su futuro, gasta mucho tiempo buscando su propósito, pero cuando las familias están intactas es mucho más fácil enganchar en el destino. Los valores en la sociedad se hamacan como un péndulo, no es la primera vez que vemos esto en la historia, en siglos pasados hay ejemplos de que la gente comienza a derribar las estructuras familiares en nombre de la libertad y la gente cree que libertad es no tener límites. Sin embargo la libertad existe dentro de límites apropiados. Un ejemplo muy simple es que en Bolivia manejamos el auto en el lado derecho de la calle, ponemos una línea en medio para que la gente sepa que no puede manejar del otro lado, de esa forma la ruta se hace segura para todos. Tenemos límites que son usados para proteger a la gente, pero mucha gente está enfocada en los derechos del individuo, hay tensión entre los derechos individuales y el bien de la sociedad en general. Basta mirar las estadísticas sociales, las consecuencias de esto en EEUU, con índices de suicidio altísimos, alcoholismo, drogadicción, divorcio, abuso, etc. Nuestro objetivo no es crear límites en legislación o política, nuestro trabajo es enseñar a la gente a colocar voluntariamente estos límites en su propia vida, y cuando se hace eso creamos un correcto y saludable legado hacia las siguientes generaciones.

En la Universidad de la Familia capacitamos gente para crear sus propios límites.

¿Está devaluada la figura masculina?

Hay una batalla, por un lado existe gente que tiene una idea de que la libertad es no tener límites. Puedes pensar eso acerca de ti mismo como individuo, pero si das una mirada a la sociedad los límites protegen, es como estar al borde de un abismo y es bueno poner un defensivo. La gente construye su filosofía basada en su moralidad, entonces primero escogen su estilo de vida y después buscan la filosofía que apoya ese estilo de vida. En este punto, la mejor manera de tratar a alguien es con amor. Pero cómo defines eso, a mí me gusta una definición del amor: “Es escoger el mejor bien para todos alrededor”.

En una sociedad libre, abierta y democrática, las personas tienen derecho a vivir como decidan, pero quieren forzar a los demás a aceptar sus valores y a aceptar a que se mueva la línea.

Cada cual luchando por sus derechos ¿Hay un agresivo diálogo de sordos?

En nuestra labor, nosotros entrenamos familias en valores tradicionales, sin forzar a nadie. Las sociedades que eventualmente han eliminado límites, eventualmente se han autodestruido. Honestamente no sé por qué la gente quiere atacar la declaración, el artículo o post con respecto a la familia, cuando en realidad lo que se quiere es dar la oportunidad a las personas que quieren vivir de esa forma.

¿Habrá de por medio alguna connotación política?

Personalmente y como organización, no estamos envueltos en el tema político, pero observo ciertos grupos políticos que encuentran temas que pueden atraer opiniones, los promueven y atacan a los opuestos con un propósito político. Así es como trabajan.

En redes sociales hay gente que se apropia de reflexiones cuando desconoce su origen bíblico, pero las rechaza cuando llegan en forma de versículos.

Tengo una opinión muy personal, no creo que sea una batalla humana, sino espiritual entre dos fuerzas. Hay muchas personas que no creen que hay una esfera espiritual, pero yo sí. Aquí estamos sentados en esta sala y hay ondas de TV pasando y que no pueden verse u oírse. Si hablás en general de Dios nadie es feliz o infeliz, pero si hablás de Jesucristo, algunos quieren pelear. Es muy interesante que nadie se sienta ofendido por el nombre de Buda, Krishna.

¿Errores en los administradores de la fe?

Sin duda, mucha gente ha cometido errores en el nombre de Dios y Dios no tiene nada que ver. Se ha lastimado mucho a otras personas en el nombre de Dios, pero uno de los principios más importantes que yo he aprendido es separar la identidad del comportamiento. Eso significa que yo amo a mi hijo, lo acepto, siempre lo haré, pero eso no significa que siempre acepte su comportamiento. La sociedad necesita aprender eso. Hay muchas personas en la sociedad con las que yo no estoy de acuerdo, ni con su comportamiento, ni con lo que quieren hacer, pero los puedo amar, aceptar, bendecir, y puedo estar de acuerdo en estar en desacuerdo. Si aprendemos a hacer eso, podemos tener una sociedad con tiempo de paz. Esa es la esencia de la democracia.

¿Se promueven filosofías desde el dolor y el rencor?

Desafortunadamente eso es humano. Conozco mucha gente profundamente herida que desarrolla una filosofía para protegerse a sí misma. La gente desarrolla una cosmovisión basada en su pasado, pero cuando el corazón sana, la filosofía cambia.

¿Qué mirada le da al tema del aborto?

Es un tema de causa y efecto, la gente no se embaraza sin tener la relación sexual, entonces no ponés límites en un área, pero creás libertad en otra. Ahora tenemos una tensión de amor, ¿qué es el amor para la madre embarazada? Depende de su marco de referencia. Recordemos que amor es escoger el mejor bien para todos. Si todos significa solo una persona, entonces el aborto tendría sentido, pero si expandimos el marco de referencia por lo menos a dos personas, arropará a la madre y el hijo. Cuando una madre dice “tengo derecho sobre mi propio cuerpo”, la respuesta es que ahora eres responsable por dos personas, no por una. Quizás muchos años atrás la gente pensaba que el bebé en el vientre no era una persona, pero la ciencia ha probado que no es verdad.

Dijo que aumentan los fracasos familiares. ¿Cómo da amor quien no lo recibió?

El amor automáticamente fluye de Dios y viene a través de las personas. El plan de Dios es que ese amor venga a la persona a través de su papá y su mamá, pero cuando no están disponibles podemos encontrar gente que lleve sanidad a las heridas del corazón. Tenemos cientos de miles de ejemplos a través de la organización porque trabajamos en 54 naciones.

‘Dicen’ que la cama matrimonial se enfría con los años.

He escuchado esa frase muchas veces, es común y ocurre, pero no debería. La principal razón es que, a medida que avanzan los años en el matrimonio, la gente se lastima, en consecuencia cierra su corazón. La relación sexual no es solamente física, es también emocional y espiritual, y si los esposos cierran su corazón hacia el otro, no habrá ninguna alegría, ni llenura en el sexo; y la cama matrimonial será fría. Muchas personas no saben cómo afrontar esta situación, y en nuestros cursos de matrimonio enseñamos cómo las parejas pueden sanar su corazón, primero restaurando sus relaciones emocionales, y eso lleva automáticamente a una relación mucho más caliente, sexualmente hablando.