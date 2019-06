Costas: “Con plata de los ítems haría un hospital cada año”

El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, manifestó ayer que el gobierno departamental destina anualmente Bs 150 millones de sus recursos para el pago de 1.800 ítems de salud, siendo que esta es una responsabilidad del Gobierno nacional, y aseguró que con esos recursos podría construir un hospital en cada provincia, cada año.

La primera autoridad del departamento respondió así a las declaraciones del vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, quien en una entrevista dijo que el Gobierno da la plata para los ítems porque “la Gobernación no genera ni un centavo”.

En rueda de prensa, Costas desvirtuó esas declaraciones, indicando que la Gobernación cruceña solo recibe el 1% del Presupuesto General de la Nacional, a pesar de que la región cruceña contribuye al Estado, con más del 40% de la coparticipación tributaria.

Costas insistió en que se ha atendido la salud como ningún otro gobierno departamental lo ha hecho (destina el 30% de su presupuesto), además de caminos, electrificación, agua y otros aspectos, gracias a su modelo de gestión y al apoyo de la cooperación internacional.

Explicó que para paliar el dé- ficit de recursos humanos, el gobierno departamental se ve obligado a crear cargos de salud, lo que viene a ser un desvío de recursos porque la ley establece que esa una responsabilidad del Gobierno; situación que también resta dinero para otras inversiones, como infraestructura.

“Son 1.800 ítems los que pagamos anualmente y el vicepresidente dice: pero es con la plata que le damos. ¿Qué soberbia no?, porque esa plata no es de él, ni del presidente, ni de Rubén, esa plata es de los cruceños, sale de la Gobernación. Ya he dicho, estoy malversando fondos porque esos 1.800 ítems le corresponden al Estado, es competencia privativa del TGN.

Imagínense con esos 1.800 ítems yo pudiera hacer un hospital en cada provincia, cada año. Son Bs 150 millones que pagan ustedes porque no podemos dejarlos sin enfermeras, sin trabajadores de salud y sin médicos a los hospitales de la ciudad (tercer nivel) y de las provincias”, expresó Costas.

El apoyo de los organismos

“No hacemos fábricas porque lo poco que tenemos lo usamos para apalancar recursos de organismos internacionales y de la cooperación”, agregó, al destacar que gracias a convenios con la cooperación internacional, se han logrado mejorar los caminos e impulsar otros proyectos.