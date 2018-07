Contrastes: dos guitarras, dos estilos en el escenario

Piraí Vaca y Carlos Fischer realizan una gira juntos por el país. Es una propuesta novedosa de dos estilos diferentes, en la que fusionan sus talentos para dar forma a un programa integrado por obras de Fischer, que incluye piezas de los discos Autorretrato y A través del alma, con arreglos de Piraí y una combinación de propuestas en las que ponen de manifiesto la destreza para interpretar tanto la guitarra acústica como la eléctrica. Los músicos actuarán desde hoy hasta el domingo 8 en la sala de la Aecid (calle Arenales # 583), a las 20:30.

Con dos recitales en La Paz, los músicos comenzaron una gira i-nédita en sus carreras, algo que Piraí llama un atrevimiento y Carlos, un honor, pues lo sigue desde muy joven y aprendió a admirarlo en la incontable cantidad de conciertos que ha presenciado del que es considerado uno de los mejores exponentes de la guitarra clásica en el país.

Vaca también supo reconocer en Fischer a un virtuoso y excepcional guitarrista cuando ambos coincidieron en los estudios de Jaime Saba, donde grababan sus respectivos trabajos.

La complejidad

Al explicar de qué se trata el proyecto al que han dado vida, los artistas resaltan que la experiencia individual les ha permitido visualizar lo que querían, a pesar de las diferencias técnicas y académicas. “Carlos, un guitarrista virtuoso, que viene del jazz fusión, está acostumbrado a trabajar con un formato que a incluye otros músicos sobre el escenario. En cambio, yo vengo de una forma de trabajo en la que estoy básicamente solo. Entonces, no solo los formatos, sino también los estilos se juntan”, indica Piraí.



El proceso ha sido por demás de complejo, pues les ha costado hasta 12 horas de ensayo diarias y se ha convertido también en una oportunidad para comprobar sus limitaciones y posibilidades. “En el tema de sonoridad ha sido una búsqueda constante, he tenido que invertir la púa y usar el dedo medio en lugar del índice para lograrlo”, cuenta Carlos, quien considera que el guitarrista eléctrico es más informal, a diferencia del guitarrista clásico. Por su parte, Piraí tuvo que incorporar micrófonos en el interior de su guitarra para resolver un viejo problema de amplificación del sonido en recitales.



“La música que hace Carlos tiene una complejidad que yo no manejo. Para acomodarme a los ritmos asimétricos (que no son el clásico 1-2-3) tuve que automatizar ese pensamiento, ya que todo lo que nos rodea es simétrico”, añade Piraí.



Aunque el estilo de ambos proviene de dos vertientes distintas, las posibilidades de establecer un diálogo rico en matices y melodías fortaleció el deseo de que esta sociedad artística prospere.

Y los resultados hablan por sí solos en el escenario. Luego se los podrá apreciar en el disco que grabarán de esta experiencia.

Más detalles

El programa

A través del alma, Rayo luminoso, Anécdotas de un Paraíso, Sin juicios (solo de Carlos Fischer), Benga Beat (solo de Piraí Vaca), Sin rendición, Búsqueda infinita y Vuelco a lo esencial.



Fechas y entradas

Los conciertos serán el viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de julio, a las 20:30, en la Aecid (Arenales # 583). Las entradas están a la venta en Artecampo (al lado de La Mansión) y en Superticket.bo, a Bs 100.



Lo que queda de la gira

El miércoles 11 actuarán en Oruro. El viernes 20 estarán en Mairana y el sábado 21 en Vallegrande. El viernes 3 de agosto finalizarán la gira en el teatro Gran Mariscal de Sucre.