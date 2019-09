Con fósiles y un traje de moperita llamó la atención de feria científica

A sus 21 años Nicole Jimeno Ruiz cumplió los sueños de todo estudiante universitario que ama su carrera, acudió al London International Youth Science Forum, que, entre el 24 de julio y el 14 de agosto, se llevó a cabo en Londres, capital del Reino Unido; evento que es patrocinado por las prestigiosas universidades Oxford y Cambridge.

La joven, que sueña con convertirse en una científica experta en la Tierra, pues estudia Ingeniería Geológica en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), de La Paz, considera que su participación en este evento mundial, que contó con la participación de chicos de 77 países, le abrió las puertas para contactarse en un futuro con expertos en este tema.

Asegura que fueron pocos los trabajos relacionados con la geología que se presentaron en el evento, habiendo llevado uno acerca del rift de placas tectónicas andinas, el cual pasa por el conocido parque Toro Toro, en el norte de Potosí, el mismo que se formó en la era mesozoica, donde vivieron los dinosaurios.

“Llevé cuatro fósiles y abundé en detalles sobre este rift que pasa por nuestro país, lo que dejó encantados a los científicos que se interesaron en mi trabajo.

Esto me abrió los contactos para futuras pasantías en la costa inglesa una vez que termine mi carrera en la UMSA, donde llevo seis semestres”, manifestó Jimeno. Otra cosa que llamó la atención del foro fue su vestimenta, pues, junto con la otra participante de Bolivia, Licyel Paulas, de Cochabamba, tenía que llevar algún traje típico del país.

“Aunque soy nacida en La Paz y criada en Santa Cruz de la Sierra, mi madre es de Trinidad.

Ella me sugirió que lleve a Londres un tipoy moxeño, por eso aprendí a bailar el

itmo de Machetero Loco. Como mi compañera se vistió de tinku, ambos vestidos son coloridos, lo cual dejó maravillados a los asistentes, que nos seleccionaron para un cóctel especial donde solo asistieron 30 de las 500 personas participantes”, comentó orgullosa.

Esta joven, que en 2016 salió bachiller del colegio Cristo Rey, considera que para ser científico no es necesario nacer como genio, pues con persistencia se pueden vencer los obstáculos.

“En el colegio no tenía las mejores notas en matemáticas, física o química, pero eran excelentes en lenguaje y otras actividades como danza, pero me incliné por la geología, la cual me fue difícil al principio, pero no desmayé y ahora pugno por dar ayudantía en las materias de mi carrera. Creo que el 98% es entusiasmo y solo el 2% de habilidad”, anotó.

Periplo

Cuando aún estudiaba en el colegio intentó hacer contactos con entidades relacionadas con la astrofísica, pero ahora logró conocer y palpar lo que se hace en el acelerador de partículas más grande del mundo, situado en Ginebra, Suiza, habiendo caminado por la fábrica de antimateria. Aprovechando el viaje del saber, que en parte le fue patrocinado por el Ministerio de Planificación, Jimeno también estuvo en la Ciudad de la Ciencia, en París, Francia.