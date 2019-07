Con 16 años ganó $us 3 millones jugando Fortnite, en Bolivia hay seguidores

Un crío de 16 años ganó el mundial de Fortnite, el popular videojuego en línea. Oficialmente 40 millones de jugadores alrededor del mundo buscaron clasificar.

Solo para darse una idea, la final, celebrada este fin de semana, se efectuó en el estadio donde se lleva a cabo el US Open, con capacidad para casi 24.000 asientos y tuvo lleno total para ver quién de los apenas 100 finalistas se llevaba los millones a casa.

La competencia se dio en tres formatos, Creative World (Modo Creativo, con nuevos escenarios) y Battle Royale, en modalidad Dúos y Solo (este último es de competencia individual). El estadounidense Kyle Giersdorf, cuyo nombre para jugar es Bugha, se coronó como el mejor jugador de Fortnite de todo el mundo, al ganar la final en modo solitario por lo que se hizo con el botín de $us 3 millones.

Fortnite tiene la clasificación T, lo que significa que es adecuado para mayores de 13 años.

Ciertamente contiene violencia, pero su animación es como una caricatura y no hay sangre, dicen los 'gamers' en su defensa. Para los que no son parte de este mundo virtual de juego en línea, Fortnite es un videojuego disponible para consola, PC y plataformas móviles iOS y Android.

Fue desarrollado en 2017 por la empresa Epic Games y cuenta con más de 250 millones de usuarios en todo el mundo y Bolivia no es la excepción.

El mes pasado, sus creadores fueron interrogados por parlamentarios británicos acerca de si los desarrolladores hacen lo suficiente para verificar la edad de los jugadores o alentarlos para tomar descansos después de largos periodos de juego.

La movida en Bolivia

Pedro Luis Cuéllar (20) se ganaba la vida como técnico de computadoras, pero desde hace un tiempo le va mejor con una tienda virtual de monedas de videojuego y es a la vez co-administrador de la página Fortnite Bolivia.

Explica que como todo juego de acceso libre, Fortnite no requiere costo alguno para tenerlo, pero se usan monedas virtuales que se compran con dinero real. ¿Entonces en qué se gasta? En comprar aspectos personalizables del juego como herramientas, armas, atuendos e incluso emotes (bailes o gestos que los personajes hacen en el juego).

Cuéllar cuenta que de tanto en tanto arma torneos porque "hay una amplia comunidad en Bolivia" y asegura que oferta la moneda del juego (paVos) a un precio especial, incluso más barato que el de la tienda del propio juego.

También revela que los atuendos de los jugadores pueden costar desde Bs 800 hasta 2.000 paVos y que el juego tiene eventos de temporada que son como actualizaciones.

En cada temporada se abre un evento llamado pase de batalla, que tiene un costo de 950 paVos. Por todo esto podríamos decir que el gasto en promedio de un jugador conservador es de 1.000 paVos, lo que en moneda real se traduce en $us 10. La tienda virtual de Cuéllar tuvo 10 clientes el domingo y 30 el sábado.

“En promedio tengo 15 compras diarias y en mi grupo de clientes hay un centenar de participantes que se mantienen en contacto diario", y reveló que hay niños que acuden a comprarle acompañados de sus padres.

Del otro lado, es decir, de los jugadores, está Haku (su nickname para jugar), un montere- ño que participó de las ruedas clasificatorias abiertas que se llevaron a cabo del 13 de abril al 16 de junio. Fueron 10 semanas de torneo, cinco para la modalidad Dúo y cinco para Solo.

En la primera no ganó y en la segunda ganó $us 300, pero no le alcanzó para llegar a la final.

“He bajado mucho mi nivel, antes le metía todo el día, unas siete horas o más, pero como ahora trabajo atendiendo el cyber café ya ni juego y cuando lo hago no son más de dos horas por día", reveló. Haku resume el juego diciendo que se trata de estrategia de sobrevivencia, pues en una isla se lanzan 100 jugadores y el sobreviviente es el ganador. Es un juego diferente porque no consiste solo en esconderse y disparar.

¿Es adictivo? “Conozco más adictos a Free Fire (otro juego popular). Ahora el tema de gastos es aparte; el caso del niño que robó Bs 10.000 de su casa y se escapó días para jugar tiene que ver con otras cosas, no solo con este videojuego en particular. Hace 20 años se señalaba a la televisión de provocar adicción y estoy seguro que en un par de años se lo achacaremos a otra cosa nueva que aparezca y no a los videojuegos", concluye Cuéllar.

Por eso, la sicopedagoga Jessica Muriel insiste en que una hora es suficiente para estar frente a la pantalla (de la TV, el celular o la tablet), sobrepasarse afectará biológicamente a la vista por el brillo, al oído por el volumen e incluso se producirán alteraciones en el sueño.

“Los videojuegos son una salida para escapar de la realidad, pero si los hogares fueran más atractivos (se hablan con respeto y hacen cosas juntos), los chicos no tendrían necesidad de querer escapar de su realidad", afirma.