Colectivo Lgbti relanza la consigna de conquistar sus derechos civiles

Álvaro Chuvé Chuvé, de 20 años, chiquitano monkoch de San Antonio de Lomerío (provincia San Ignacio de Velasco) siente orgullo de su indigenismo, pero tuvo que huir muy joven de su pueblo por el rechazo que los suyos le expresaron al tener una orientación sexual diferente.

Álvaro se declara gay. Cuando se lo comunicó a sus padres el año pasado, estos quedaron en shock, golpe del cual se repusieron gradualmente, pero hasta hoy evitan hablar del tema.

“Gran parte de mi familia no me acepta. A raíz de eso, tuve que irme al cuartel porque no tenía otro lugar a donde ir. Salí a mediados de 2017 del batallón de Ingeniería General Pando de Roboré. Cuando se asume la orientación sexual es muy difícil, mucho más para nosotros los jóvenes indígenas, porque en nuestros pueblos no se tiene mucho conocimiento de estos temas. Muchas veces se toman como actos de brujería. En mi caso, cuando le dije a mi madre que yo tenía una orientación sexual diferente, se quedó asustada, no sabía qué hacer o qué decir”, reveló.

Este joven es dirigente en la organización Jóvenes Indígenas y Afrobolivianos de Santa Cruz de la Sierra y es activista en la comunidad Lgbti, en la que tiene la misión de desmitificar los estereotipos que pesan sobre los pueblos indígenas del oriente. “Dicen que somos flojos, que solo servimos para mano de obra, etc. Hay muchas dificultades, pero también tenemos oportunidades como cualquier persona”, dijo Chuvé.

Marcha política

Álvaro estuvo en el grupo de al menos un centenar de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero e intersexuales que marcharon ayer del Palacio de Justicia hasta el Concejo Municipal, exigiendo respeto a sus derechos y gritando consignas de que no renunciarán al ejercicio de sus derechos civiles que fueron cercenados en 2017 por el Tribunal Constitucional.

En esa ocasión, a solicitud de dos asambleístas que presentaron una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 11 de la Ley 807 de Identidad de Género, que daba el derecho a las personas del mismo sexo a contraer matrimonio, poder adoptar y la posibilidad de acceder a cuotas en instancias de poder.

El TCP declaró inconstitucional la segunda parte del artículo, señalando que el cambio del dato de identidad no conlleva derechos como matrimonio, adopción o derechos políticos como la paridad de género.

“¡Aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir, que la maldita homofobia debe morir!, ¡Señor, señora, no sea indiferente, se violan los derechos en la cara de la gente!”, eran algunos de los estribillos que salían de las gargantas de la comunidad.

“El Tribunal Constitucional nos quitó cuatro derechos: a casarnos, a adoptar, la paridad política y la confidencialidad. Hemos agotado las instancias legales en nuestro país, pero se está trabajando con un consorcio de abogados para llevar la lucha por nuestros derechos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, dijo Vanina Lobo, mujer trans que tiene esposo y cría a un hijo ahora de seis años.

Asimismo, el grupo cerró la marcha en la puerta del Concejo Municipal, donde entregó un documento en el que piden a la presidenta Angélica Sosa la creación del Consejo de Derechos Humanos y Diversidad Sexual.

Sobre el tema, Erwin Bazán, vocero de la Iglesia católica, cree que este grupo quiere confundir a la población con sus demandas.

“El tema de la adopción no es un derecho de las personas adultas para satisfacer una necesidad, porque se busca el interés superior del niño en un hogar con padre y madre, como dice la ley. Asimismo, no existe el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo porque viene de la palabra matriz, de personas que se complementan para generar vida. No se puede inventar un derecho que no existe, por lo tanto, no se les niega ningún derecho, lo que se pretende es confundir a la población”, señaló Bazán.

El presidente Evo Morales ratificó que están garantizados los derechos a la identidad de género y orientación sexual en Bolivia.

“Reafirmamos que el Estado Plurinacional garantiza el derecho de todos los bolivianos a que se reconozca su identidad de género y orientación sexual”, publicó el mandatario. “El cambio de nuestra querida Bolivia se basa en la justicia e inclusión”, agregó Morales.