Cinco pasos sencillos para plantar especies de árboles en la casa o en sitios abiertos

Hoy, 28 de junio, se conmemora el Día Mundial del Árbol, fecha instaurada por el Congreso Forestal Mundial en 1969 para recordar lo imprescindibles que son estos seres vivos en nuestra vida y en la vida del planeta.

La ciudad de Santa Cruz de la Sierra cuenta con una cobertura arbórea en crecimiento desde hace algunos años, según Darío Melgar, director del Jardín Botánico, y la arborización seguirá en expansión gracias a un programa municipal y por el interés del propio vecino que sueña con más lugares verdes.

En ese sentido, y tomando en cuenta que los vientos en la urbe cruceña son adversarios implacables de los árboles, es que presentamos cinco pasos sugeridos por el experto Darío Melgar para sembrarlos, ya sea en el patio de la casa o en sitios más abiertos.

1. Vea el espacio disponible

Si cuenta con un área de 3x3 metros, no puede plantar un toborochi, pues, en grande, las ramas van a ocupar todo el patio y las raíces pueden causar partiduras. Se puede poner un tajibo blanco o amarillo, o un guapurú, que son de porte mediano.

2. Identificar el tipo de suelo

La zona norte de la ciudad generalmente tiene un suelo arcilloso, mientras en el lado sur, el suelo es más arenoso, la capa freática es muy baja, lo que es una limitante para el desarrollo de las raíces. Por lo tanto, en la zona sur es recomendable plantar especies como chauchachí, palo cruz (variedad de tajibo amarillo) guapurú, turere o alcornoque. En el sector norte de la ciudad son más adecuados los toborochis, los tajibos morados y los jororis.

3. Qué arboles evitar

Toda especie se puede plantar, pero en el lugar adecuado. Por ejemplo, los toborochis, gallitos y jororis, que son de porte alto, hay que tratar de colocarlos en espacios amplios y, si el vecino quiere ayudar a reforestar la ciudad, los debe soterrar en los parques, plazas o avenidas anchas.

En el caso de las aceras, hay que ver si tienen cableado. Si es así, es aconsejable plantar árboles de porte medio, como tajibo blanco, tajibo amarillo o alcornoque; si no hay cableado, se puede poner tajibo morado, jacarandá, etc.

4. Cuán profundo se plantan

Se debe abrir un hoyo de unos 15 cm de diámetro, dependiendo del tamaño del arbolito, y hay que excavar una profundidad mayor al tamaño de la raíz hasta enterrar parte del tallo de la planta.

5. Época de siembra

Se puede plantar en toda época del año, pero la más propicia es el periodo de las primeras lluvias del año. Es decir, en la época primaveral, en la que las plantas no necesitarán de riego, como en temporadas secas en las que se les debe echar agua hasta dos veces al día. “Santa Cruz es una ciudad de mucho viento y los árboles, para aferrarse al suelo, profundizan y expanden sus raíces. No olvidemos que un árbol no es un monumento, es un ser vivo que nace, crece, envejece y muere. En la urbe hay arborización madura, que es remanente de bosques de más de 100 años y, en otros casos, son árboles que por el estrés que sufren en la ciudad o por los ventarrones, se caen”, explicó Melgar.