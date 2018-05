Cerveza y divulgación, los misterios de la ciencia se toman los bares de Brasil

La ciencia fue motivo de debate esta semana en las barras de decenas de bares de Brasil, que momentáneamente dejaron de lado las discusiones sobre el Mundial de fútbol de Rusia para dar espacio a los misterios de la vida en una iniciativa en la que participan una veintena de países.

Cambiar los laboratorios por bares y los microscopios por un par de cervezas, esa es la idea del festival internacional Pint of Science, que entre lunes y miércoles buscó acercar la ciencia al pueblo allí donde éste se siente a gusto.

La iniciativa, que nació en 2012 en el Reino Unido, se celebra este año en un total de 21 países y Brasil es uno de los pocos participantes latinoamericanos junto con México, Costa Rica y Paraguay.

Ciencia para todos



En Tubaína, un bar situado en el centro de Sao Paulo, decenas de personas escuchan atentamente la conferencia La flecha del tiempo de Gastao Krein, profesor del Instituto de Física Teórica, de la Universidad Estatal Paulista.

Los camareros se agachan para anotar los pedidos en un ambiente de luz tenue y en el que solo se escucha la voz del profesor, el choque de vasos de cristal y el refrigerador que se abre y se cierra.



“Me acabo de enterar de que voy a hablar 15 minutos, pero hice una presentación para 35-40 minutos, voy a tener dificultades”, expresa Krein, antes de empezar.



Su primera frase al público supone una quimera: “Voy a intentar explicarles por qué envejecemos y no rejuvenecemos”. Con un lenguaje

sencillo, define “qué es una ley física” para demostrar luego que las ecuaciones que se aplican a los átomos “son reversibles en el tiempo”.



“Existe la posibilidad de que un sistema de partículas muestre un movimiento invertido en el tiempo. ¿Pero por qué no observamos eso en el día a día? Eso lo explica la física”, afirma Krein.

“En un asunto sobre el que no hay un consenso, el tiempo parece no volver atrás por una cuestión de probabilidad”. Es la conclusión del espectador Edison Lobeiro, analista de procesos de riesgos corporativos en la bolsa de Sao Paulo y “enamorado de la ciencia”. “Es muy bueno escuchar estas cosas en un ambiente informal. Mañana quiero traer a algunos compañeros”, comenta.



Además de Sao Paulo, otras 55 ciudades brasileñas acogieron charlas sobre drogas inteligentes, virus, inteligencia artificial, teoría de las cuerdas, nutrición, entre otros temas tan llamativos como Sexo, antibióticos y rock 'n' roll. En total, 500 encuentros en bares y casi 900 disertantes voluntarios. Solo gana dinero el dueño del local.

Dicen que la Tierra es plana



Hijo de la inmigración gallega de los años 60 y nacido en Brasil, Alberto Saa, catedrático de Física Matemática de la Universidad Estatal de

Campinas, se prepara para hablar del “infinito en la física y las matemáticas”. En su opinión, el lenguaje de la ciencia “seguramente está muy alejado” de la calle, es “hermético”, por eso son “fundamentales” estas reuniones.



Krein opina que incluso los científicos tienen “dificultad para entender a colegas de ramas muy alejadas”, algo que está aumentando con el tiempo debido a la superespecialización.



La idea de Pint of Science es simplificar temas complejos, aunque para Saa hay preguntas que no tienen respuesta, como que haya gente que cree que la Tierra es plana. “Incluso dicen que Australia no existe... Es una mezcla de analfabetismo científico y algo de fenómeno sociológico que merecería la pena estudiar”, apunta.

El dato

Son charlas. El evento Pint of Science busca ofrecer charlas de amplio interés, que resulten divertidas e importantes, sobre investigación científica actual, en un formato capaz de atraer al público. ¡En un bar!

El origen. En 2012, investigadores del Imperial College de Londres, organizaron un evento llamado Conoce a los investigadores, que reunió a pacientes con enfermedades neuronales en sus laboratorios. A partir de ahí, pensaron a la inversa y acercaron a los científicos a la gente. El primer evento data de mayo de 2013.