Cambio generacional los niños de hoy tienen más fuerza de voluntad

No se trata de que sean más tercos o empecinados en hacer las cosas a su modo, es genuina fuerza de voluntad. Los niños de hoy en día son más perseverantes en esto de la voluntad que aquellos que crecieron en la década de 1960 porque la tecnología los ha hecho más inteligentes, entre otros motivos. La afirmación es una de las conclusiones de un estudio publicado esta semana en la revista especializada Developmental Psychology.

La investigación estuvo dirigida por psicólogos de la Universidad de Minesota (EEUU) que determinaron que actualmente los menores pueden esperar durante más tiempo a ser premiados, aunque a cambio, esperan recibir una recompensa mayor.

“Aunque vivimos en una era de gratificación instantánea donde todo parece estar disponible de inmediato a través de teléfonos inteligentes o internet, nuestro estudio sugiere que los niños de hoy pueden retrasar la gratificación más tiempo que los niños de los años 60 y 80”, apuntó la autora principal, Stephanie Carlson.

Durante la prueba, los investigadores prometieron a los menores que podrían comerse dos malvaviscos si no tocaban ninguno mientras los dejaban solos en una habitación durante 20 minutos.

Los niños que participaron en el estudio de 2012 esperaron un promedio de dos minutos más que aquellos que realizaron la misma prueba en los años 60 y, por lo tanto, “es más probable que tengan éxito” en el futuro, indicaron los investigadores.

Las claves del cambio



Una explicación a esta diferencia es que en las últimos décadas hubo un aumento de los Coeficientes Intelectuales (CI) entre los niños, un incremento relacionado con las mejoras tecnológicas y mayor escolarización. Los psicólogos señalaron que la tecnología “da a los niños una visión global del mundo” y ayuda a “desarrollar más rápido” sus habilidades.



Los resultados de la prueba contradicen los argumentos que apuntan que los avances tecnológicos han hecho que los niños sean más impacientes.



De hecho, el equipo de Minesota realizó una encuesta en línea a 358 adultos en EEUU, para preguntarles cuánto tiempo pensaban que esperarían los niños de hoy en día en comparación con los niños de los 60.

Alrededor del 72% señaló que los niños de ahora no esperarían más tiempo, mientras que 75% opinó que los niños de hoy “tendrían menos autocontrol”.



“Es un ejemplo de cómo nuestra intuición puede estar equivocada y de ahí la importancia de investigar”, argumentó el coautor del estudio, Yuichi Shoda.



Shoda resaltó que si generaciones pasadas de científicos no hubieran recopilado ‘sistemáticamente’ datos sobre la paciencia de los niños, el equipo no hubiera hallado esos cambios.

Así son...

Un mundo inalámbrico. Nunca entenderán lo que era tener que hablar por un teléfono fijo en la sala, delante de toda la familia.

Viven en las redes. Snapchat, Instagram y Facebook son sus ambientes naturales. Allí comparten cada detalle de sus vidas.

Smartphones. En algún momento de los años recientes, la tecnología los envolvió. Los celulares son intuitivos y esa interacción atrapa la atención de los niños. Pero la tecnología cambia cada semestre, y sus demandas tecnológicas van cambiando casi a ese ritmo.