Broadway donde el show cuenta dólares por millones

Atraviesa cientos de calles con sus 33 kilómetros de longitud, que la hacen la más larga de Nueva York. Sobre la ruta Broadway, ubicada en Manhattan, se asienta casi medio centenar de teatros que acogen las más grandes obras del showbusiness estadounidense. Junto con el West End Theatre de Londres, es considerado representante de más alto nivel del teatro comercial en el mundo.

La historia teatral de Nueva York se remonta a 1750, de ahí la firme tradición de encaminar el desarrollo a la par del arte, lo que ha dado grandes alegrías, y además ganancias.

De la totalidad de musicales que se representan en Nueva York, los más populares son El Rey León, Aladdín, Chicago, El Fantasma de la Ópera, Wicked y Los Miserables.

De acuerdo con la liga teatral de Broadway, las obras representadas en la temporada 2009-2010 vendieron aproximadamente $us 1020 millones en entradas.

Broadway alcanzó un nuevo récord de recaudación en 2017. Los teatros neoyorquinos cerraron con $us 1.600 millones, según The Broadway League, superando los $us 1.500 millones del año anterior. El espectáculo Hamilton, de Lin-Manuel Miranda, se coronó como la obra más taquillera del año al alcanzar $us 157,8 millones y vender 569.726 entradas (datos de El País).

Son producciones que superan los $us 35 millones y con recaudaciones de $us 1 millón en una semana, como ocurre con King Kong, estrenada hace un mes exactamente; o con audiencias de 130 millones de personas, como El Fantasma de la Ópera, que lleva ya 30 años en cartelera.

Tipos de obras

Hay tres clases de espectáculos: On-Broadway, Off-Broadway y Off-Off-Broadway. El nombre indica tanto la categoría como la situación del espectáculo. Los primeros acostumbran ser referentes mundiales, presentados en la misma avenida Broadway o en las inmediaciones, mientras que los otros son producciones de menor caché (datos de nuevayork.net).

Los espectáculos compiten entre sí, y el mayor beneficiado es el espectador, que puede llegar a pagar hasta $us 300, dependiendo de la ubicación, pero con paciencia puede obtener una de las preciadas entradas en $us 50, sin hacer interminables filas.