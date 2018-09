Bono confirma que ha recuperado su voz y que U2 completará su gira  

El cantante Bono, líder de la banda irlandesa U2, confirmó que ha recuperado su voz y que el grupo podrá completar su gira, después de verse obligado a suspender un concierto en Berlín este fin de semana. En un comunicado publicado en su página web, el cantante Paul David Hewson, más conocido como Bono, relató a sus seguidores que ha visitado a un médico y que "con sus cuidados" podrá volver a cantar en los conciertos programados alrededor de Europa hasta final de año.

"Estoy contento y aliviado de que se haya descartado algo grave", escribió el vocalista, de 58 años, que el pasado sábado sufrió una "perdida de voz" durante un concierto en la capital alemana que le obligó a cancelar el espectáculo.

Bono anunció que volverá a actuar en Berlín el próximo 13 de noviembre para compensar a los fans que no pudieron disfrutar del show en su totalidad. "Había una atmósfera increíble, iba a ser una de esas noches inolvidables pero no lo fue por esta razón", afirmó el artista, El concierto formaba parte de la gira "Experience+Innocence", continuación de "Songs of Experience", el decimocuarto álbum de estudio de la banda.

La gira, que dio comienzo en Tulsa (Oklahoma, Estados Unidos) el 2 de mayo, llegó la semana pasada a Europa donde U2 tiene programado actuar en ciudades como Colonia, París, Copenhague, Madrid, Hamburgo, Amsterdam, Milán, Manchester o Londres.

La banda irlandesa, formada en 1976 en Dublín, está integrada por Bono (voz), The Edge (guitarra), Adam Clayton (bajo) y Larry Mullen Jr. (batería) Su último álbum, "Songs of Experience", fue publicado el pasado noviembre, tres años después de que hablaran por primera vez de él, tras editar su contrapartida "Songs of Innocence" (2014).