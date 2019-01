Bolivianos que dan la vuelta al mundo: “La gente es preciosa en todo país”

Hace un año Gabriela Álvarez y Aurelio Méndez renunciaron a sus trabajos y a su vida ‘normal’ para dar la vuelta al mundo. El reto era recorrer 16 países con poquísimo dinero y vivir de esta aventura. Entonces fueron noticia en nuestras páginas y hoy comparten con nosotros su experiencia desde un tren en la India.

¿Valió la pena?, ¿qué aprendizajes rescatan?

Totalmente, cuando empezamos lo hicimos con miedo a lo desconocido pero emocionados por lo que aprenderíamos, ahora destacamos tres grandes aprendizajes. Uno, hay que aprender a disfrutar de la incertidumbre, cuando viajamos todo el tiempo es un cambio constante y estamos expuestos a nuevas culturas, religiones, comidas, clima y personas.Dos, en el mundo hay más gente buena que mala: si bien esto lo sabíamos antes de emprender el viaje lo hemos ido confirmando país tras país. Tercero, todo depende del significado que le des a la palabra felicidad, no necesitamos muchas cosas para ser felices. Por último, el respeto ante todo y una mente abierta. Tener una mente abierta ha sido fundamental para disfrutar este año viajando de manera relajada y comprender que el mundo es un lugar tan diverso como las personas que existen en él.

Viajar con poco dinero era una de las cosas que querían probar, ¿lo lograron?

Casi toda Europa la recorrimos haciendo couchsurfing (es una red social donde personas locales te alojan gratis en su casa), aquí tu experiencia está basada en un intercambio cultural con quien te aloja donde ellos quieren saber de tu país y mostrarte el suyo. Otro punto es, en vez de gastar en transporte hacer autostop o dedo. Nosotros viajamos con un presupuesto de 30 dólares o Bs 210 al día por los dos, claro que algunos días hemos gastado más pero se ha compensado con otros en los que hemos gastado cero.

Gabriela, antes de partir dijiste que te prepararon para un mundo que ya no existe porque el 80% de los trabajos que conocés van a dejar de existir ¿dirías que se puede vivir de algo apasionante como viajar?

Claro que sí, no es algo común ni fácil, pero sí se puede, nosotros empezamos con el blog en noviembre 2016 (Caminito Amor) y requirió mucho trabajo para empezar a vivir de esto. Por ejemplo, a nosotros hay algunas empresas que nos escriben para que hagamos artículos patrocinados en los que hablamos de su empresa o ponemos enlaces a su página web. Otra forma de financiar el viaje o vivir de esto ha sido que, gracias a Dios, muchas empresas relacionadas al turismo (hoteles, restaurantes y empresas de actividades turísticas), quieren mostrar su lugar y ven en nosotros una oportunidad, entonces nos financian el viaje, o el alojamiento, o la comida, o los tours. De esta forma nosotros ganamos y ganan ellos también. También se puede vender las fotografías de tus viajes, hay páginas como Shutterstock que son bancos de imágenes que se venden por internet para su uso comercial.

Son una pareja sin planes (todavía) de tener hijos ¿este viaje de 365 días ha cambiado en algo esta visión?

No, los hijos no están en nuestros planes ni pensamientos ahora, tenemos muchos planes de seguir viajando y todavía no nos vemos con madera de ser padres. Ni siquiera sabemos si queremos serlo.

¿Se han propuesto recorrer Bolivia, cuándo será eso?

Aún no sabemos cuándo volveremos, podemos decir que aún seguimos en un viaje sin fecha de regreso ¡yupi! A pesar de que ya viajamos mucho por Bolivia queremos profundizar más aún, es un plan a futuro pero no sabemos cuándo lo haremos.

¿Cuántas veces fracasaron en estos últimos 365 días?

Más que llamarlo fracaso lo llamaríamos imprevistos y problemas que surgen en el viaje. Por ejemplo, nos han robado dos veces, celular y también dinero, abriendo nuestro casillero en un hostal. Nos han estafado una vez (o tal vez más…y no nos dimos cuenta) con el celular que compramos y se bloqueó a las dos semanas y no funcionó más. También hubo innumerables problemas de conexión a internet y problemas técnicos con nuestro blog que hicieron que nuestra trayectoria para compartir todo y trabajar por internet sea bastante turbulenta. El mayor aprendizaje es que no ganamos nada enojándonos o quedándonos sentados, la única forma de resolver un problema es encarándolo y buscando solución.