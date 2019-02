Bolivia tiene 3 millones de solteros; la mayoría está en Santa Cruz

Wanda (nombre ficticio) tiene 38. Es una mujer independiente (no come de la olla grande ni vive bajo el techo de mamá y papá), es profesional y atractiva. Además de todo eso, es soltera. La respuesta de memoria que suele dar a quien le pregunta del porqué de su estado civil va más o menos así: “Es por mi carrera”, pero lo que en realidad no se anima a decir es que no encuentra a la persona indicada.

Tampoco quiere tener hijos “con cualquiera” y lo asocia con que “las mujeres ahora somos más exigentes y aguantamos menos”. Su estado civil le ha incomodado en incontables momentos porque no falta la gente -en sus propias palabras- desubicada y etiquetadora. “Que seás soltera no significa que seás solterona o lesbiana. Etiquetamos lo que no entendemos, lo que no es habitual... Hasta la ginecóloga te dice que se te está yendo el tren y eso molesta”.

¿Le afecta a Wanda la celebración por el Día de los Enamorados? Había épocas en que sí. “Me daba tristeza. Es como el Día del Padre para el niño que está huérfano”, responde. Y por si fuera poco, son las de su mismo género las que molestan más en lo social, aunque los hombres no se quedan atrás. “Te miran como si fueras una revolcada, como si no tuvieras qué perder”.

La familia merece un párrafo aparte. “Son atrevidos con tu economía y tu tiempo”, refiere Wanda, explicando que piensan que por ser soltera y no tener a quién mantener le sobra el dinero para colaborarlos o tiene tiempo de sobra para hacer aquellas cosas que los demás no quieren hacer.

El porqué de la fecha

Estar soltero ahora ya es motivo de celebración para muchos. Hoy, 13 de febrero, justo un día antes de San Valentín, los solteros del mundo decidieron, a finales de los 90, comenzar con esta tradición. La idea nació en China, con el propósito de ‘contrarrestar’ el Día de los Enamorados, fecha que suele hace sentir fuera de lugar a algún soltero o soltera.

El objetivo de este día es que nadie se quede sin celebrar y que todos los solteros del mundo festejen y recuerden que no tiene nada malo no tener pareja.

En Bolivia

El país tiene 10.351.118 habitantes y 3.180.000 son solteros. El último dato sale de una proyección del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2017 que tomó en cuenta a la población mayor de 12 años. Muchos se preguntarán por qué tomó en cuenta a gente tan joven en el tema del estado civil, la respuesta es que en Bolivia hay niñas y adolescentes que se han convertido en madres y que viven en concubinato o contrajeron matrimonio.

La información del INE también arroja que de esos 3.180.000 solteros, la mayoría son varones (1.635.400), aunque no es muy grande la diferencia. Las mujeres solteras son 1.544.600.

El eje troncal concentra la mayor cantidad de solteros, teniendo Santa Cruz 922.400, La Paz 822.300 y Cochabamba 584.400. La Paz y Cochabamba tienen más casados que solteros, mientras que la capital oriental tiene más solteros que casados (ver infografía).

La mayor cantidad de solteras las tiene Santa Cruz (430.500), seguido de La Paz (409.300) y Cochabamba (282.100). Si bien Santa Cruz tiene más solteras, estas son menos en comparación a los solteros cruceños, que suman 491.900.

Amén de estos datos, es necesario reparar que estos también contemplaron el concubinato. En todo el país hay la proyección de un millón y poco más de concubinos (1.366.100 para ser exactos). ¿Dónde está la mayor cantidad de este tipo de relación? En Santa Cruz, con 551.100. Por último, los casados reportaron ser 3.096. 400, estando la mayoría de ellos en La Paz (908.400).