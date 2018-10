Atesorado entre mar y montañas

Se erige en el océano Pacífico con todo el esplendor de un tesoro entre el agua y la montaña. En Puerto Vallarta (México) los colores se acentúan en interminable modificación cromática con el paso de las horas, desde el cielo intensamente azul que enmarca lunas espectaculares hasta soles de un anaranjado increíble. Cuando la mirada aterriza, choca con un mar templado y generoso que relaja e impone una paz pocas veces alcanzada.

Puerto Vallarta es un lugar privilegiado por su ubicación geográfica. Se encuentra en medio de las montañas de la Sierra Madre Occidental del Estado de Jalisco y del Pacífico mexicano, está decorado por los característicos techos rojos de sus edificaciones y atardeceres dorados. Ofrece a los visitantes distintos contrastes que combinan los paseos a través de galerías de arte y las tranquilas aguas de la Bahía de Banderas, así como el disfrute de su enérgica vida nocturna y torneos de golf de clase mundial.

El turismo es uno de los principales factores para el desarrollo económico de este municipio, que ofrece a sus habitantes e invitados un buen número de playas que son visitadas cotidianamente. Se puede admirar gran cantidad de bellezas naturales, monumentos históricos y obras de arte, y esta parte atrae a muchos nacionales y extranjeros.

El turismo se encuentra ampliamente fomentado en Puerto Vallarta, que incluso cuenta con zonas de playas nudistas, ecológicas y de montañas con bellos paisajes. La ciudad cuenta con más de 10.000 habitaciones de hotel y 40 km de playas, que la convierten en un paraíso excelente para practicar buceo y pesca. Tiene habitantes amables por naturaleza y con espíritu de servicio. Por un lado muestra aguas con todos los tonos azulados, y por el otro la montaña con temperaturas más frescas, ríos, cascadas y terrenos escarpados y listos para ser conquistados.

Actividades

Tequila en la playa, bocados de paraíso, ecoturismo en familia, deportes acuáticos, avistamiento de ballenas, liberación de tortugas, recorridos por centros culturales, una agenda para los amantes de la adrenalina, o la espiritual contemplación de atardeceres que son casi mágicos, son parte de las muchas opciones que vuelven atractiva a la ciudad de Puerto Vallarta cuando llega la hora de pensar en inolvidables vacaciones. En cuanto a ecoturismo, Puerto Vallarta maravilla con su diversidad de flora y fauna, presente en el zoológico el estero El Salado, en la cascada de Quimixto que puede subirse a caballo, o en la Bahía de Banderas. Incluso caminando por las calles y playas se encuentran cormoranes y pelícanos. Y la mejor parte para quienes buscan especies exóticas está en las partes más elevadas, próximas a la Sierra Madre Occidental.

Es imperdible el avistamiento de las ballenas jorobadas, que cada año en la temporada de invierno visitan las cálidas aguas de 1 3 4 2 la Bahía de Banderas. Los tours son realizados en pequeñas embarcaciones adecuadas para esta actividad, y son guiados por biólogos expertos que explican el comportamiento y el maravilloso mundo de estos enormes cetáceos. Los turistas pueden atestiguar el milagro diario de la naturaleza y llevarse un grato recuerdo para siempre participando en la liberación de tortugas, actividad que está incluida en algunos hoteles. Para un día de relax se puede pasear por el centro histórico, caminar por el Malecón o por la Isla del Río Cuale. También está el Jardín Botánico con variedad de orquídeas y flores típicas de la región. Por la tarde, en el nuevo Muelle de Los Muertos, esperan a los turistas los atardeceres.

México por el paladar, una de las opciones es visitar una destilería para conocer el proceso de elaboración de este destilado que lleva a México en cada gota. La otra opción es degustar la raicilla, una bebida tradicional de Jalisco, de sabor un poco más fuerte que el tequila.

Adrenalina pura con Tsunami Jet Boat y Dinner in the Sky. La primera es una lancha aerodinámica que alcanza entre 90 y 100 kilómetros por hora, que a modo de montaña rusa sobre las olas realiza giros en plano de hasta 360°, frena en tramos cortos, saltos e inmersiones divertidísimas durante 60 minutos. Dinner in the sky es un concepto gastronómico de origen belga que ha dado la vuelta al mundo, ofrece una experiencia gourmet de altura que consiste en cenar en una plataforma suspendida a 45 metros del suelo. Cámara lista y estómago de acero para sacar provecho a los platos y al paisaje.

Cómo llegar a este destino perfecto

A partir del 16 de diciembre, Copa Airlines conectará la ciudad de Santa Cruz con Puerto Vallarta & Riviera Nayarit, con dos vuelos semanales (martes y domingo) y operados a través del Hub de las Américas, en Ciudad de Panamá. La aerolínea amplía su red de rutas a más de 80 destinos en 32 países en Norte, Centro, Sur América y el Caribe, siendo Puerto Vallarta & Riviera Nayarit el quinto destino en México que la Aerolínea conecta con el resto del continente. El currículum de Copa Airlines la pone como la segunda aerolínea más puntual del mundo y la primera de América Latina, según Official Airline Guide y FlightStats, respectivamente.

Amables habitantes

El municipio mexicano tiene casi 400.000 habitantes y el volumen de turismo supera con creces a la población del lugar. A Puerto Vallarta llegan más de cuatro millones de personas, seducidas por comentarios de otros viajeros, por la variada oferta de actividades, y porque es uno de los destinos más populares del país azteca. Estas características hacen de Puerto Vallarta un destino ideal para hacer una pausa en la rutina, y también en la respiración por sus paisajes.