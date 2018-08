Asia Argento, líder del #Metoo, acusada de abuso sexual a un menor

Una publicación del diario The New York Times, reportó este domingo que meses después de que la actriz Asia Argento acusara públicamente al productor Harvey Weinsten de violarla, ella llegó a un acuerdo con un joven actor que la acusó de agresión sexual.

La acusación provino del actor Jimmy Bennett, que interpretó al hijo de Argento en la película de 2004 The Heart Is Deceitful Above All Things. The New York Times dice tener documentos de abogados que revelan que este actor y músico, acusó a Argento de agredirlo sexualmente en 2013 cuando él tenía 17 años y ella 37.

El diario reportó que recibió los documentos “a través de un correo electrónico encriptado de una parte no identificada” y que en ellos estaba incluida “una selfie con fecha del 9 de mayo de 2013, de ellos dos acostados en una cama”.

“Como parte del acuerdo, el señor Bennet, quien ahora tiene 22 años, le entregó la fotografía y sus derechos a la señora Argento de 42 años actualmente”, señalaba el artículo de The New York Times. “Tres personas con cercanía al caso dijeron que los documentos eran auténticos”.

La publicación indicó que intentó contactar sin éxito a Argento desde el jueves pasado para que comentara al respecto. El diario también dijo que una mujer en la oficina de su abogada Carrie Goldberg dijo que ésta última no estaría disponible para hacer comentarios.

Según New York Times, Argento pagó 380.000 dólares (332.132 euros) a Bennet, con el que había trabajado y que ahora tiene 22 años.

Fue una de las primeras en denunciar los abusos del productor Harvey Weinstein en 2017

Repercusiones

La activista Tarana Burke, fundadora de "MeToo", pidió que el movimiento que nació hace una década no sea desacreditado tras la denuncia de que la actriz Asia Argento llegó a un arreglo extrajudicial con un joven que le acusó de abusar de él cuando tenía 17 años.

Burke sostuvo que #MeToo es para todo el mundo, "incluyendo a estos jóvenes valientes que están saliendo a hacer denuncias. Y continuará siendo estremecedor cuando escuchemos nombres de nuestros favoritos vinculados con violencia sexual a menos que cambiemos de hablar de individuos y hablemos de poder".