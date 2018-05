Artesanos y comerciantes seducen con ofertones y descuentos para mamá

El movimiento comercial en Santa Cruz experimenta una gradual agitación en las horas previas al Día de la Madre, a festejarse este domingo 27 de mayo. Muchos negocios apuestan por ofertones, ferias y descuentos de precios dirigidos a cautivar el interés del cliente por sus productos. En ese afán están, por ejemplo, la Asociación de Carpinteros del Roble, que ayer abrió su feria del mueble en la Villa Primero de Mayo, el mercado minorista La Ramada, que ofrece rebajas desde hace algunos días; y la Feria Barrio Lindo, que desde hoy atenderá al público de forma continua hasta el 27 de mayo.

La feria del mueble, en su tercera versión, funcionará en el centro de abastecimiento Miraflores, situado en la calle 12 Este de la Villa, donde ofrecerá todos los días sus productos hasta el 31 de mayo, manifestó Gualberto Condori, jefe de la Administración de Centros de Abastecimiento de la Alcaldía.

“La Asociación de Carpinteros del Roble invitamos a toda la ciudadanía de Santa Cruz para que pueda ir a nuestra feria del mueble, que tendrá descuentos del 20 al 30% hasta fin de mes. Tenemos una variedad de muebles, mayormente hechos de tajibo”, dijo Wilford Ojeda Montaño, uno de los directivos de la asociación.

Asimismo, los comerciantes del mercado minorista La Ramada, recientemente reubicados en una amplia edificación municipal en el séptimo anillo, entre las avenidas a La Guardia y Moscú, lanzaron la Feria regalona por el Día de la Madre.

“Contamos con una variedad de productos, con el 20 y el 30% de descuento. Invitamos a toda la población a que asista a nuestro mercado a comprar con comodidad. En cada bloque están organizados con diferentes regalos, como cocinas, planchas y otros electrodomésticos. Los días 26 y 27 de mayo habrá rifas para los clientes. Tenemos móviles seguros que son del mercado La Ramada”, manifestó en un spot publicitario Sonia Rueda, directora del mencionado centro de abastecimiento.

Atención ininterrumpida

La Feria Barrio Lindo lanzó su propio ofertón por el Día de la Madre, pues desde hoy abrirá al público todos los días hasta el 27 de mayo para que la población pueda abastecerse de regalos para el ser más mimado de la casa. Marcelo Solares, presidente de la Federación de gremiales de la Feria Barrio Lindo, que aglutina a 20.000 comerciantes en 25 asociaciones, indicó que en cada puesto habrá descuentos especiales.

“La gente puede ir a comprar zapatos, ropa, muebles y toda clase de productos con rebajas desde el 30% hasta el 50% en toda la feria.

Esta es la cuarta versión de la feria que ofrecemos por el Día de la Madre. La atención al público los días normales de feria (miércoles y sábado) será de 14:00 a 22:00, mientras que el jueves, viernes y domingo atenderemos desde las 8:00 hasta las 22:00. Invitamos a la gente de toda Bolivia, de las provincias cruceñas y de nuestra capital”, dijo Solares.

Con el eslogan Ofertón, ni te imaginás, la Gobernación cruceña, por medio de la Marca Santa Cruz, lanzó la promoción de una variedad de paquetes con destinos turísticos, como las Misiones de Chiquitos, Aguas Calientes, Roboré, el Fuerte de Samaipata, Buenavista, así como la Ruta del Che o la Ruta del Vino, que las mamás podrán conocer y disfrutar junto a la familia a precios módicos, con descuentos del 30 al 50%, según los datos.

En tiendas comerciales



EL DEBER también le muestra otras opciones para agasajar a la mamá. Son algunos productos que estarán con descuentos incluso pasado el Día de la Madre (hasta el 31 de mayo).



Directo, empresa especializada en descanso, está ofertando colchones (de las líneas Advanced y Confort Disco) con hasta un 40% de descuento, que incluyen el respaldar.



Las 11 tiendas de Directo en Santa Cruz atenderán el sábado en horario especial, de 9:00 a 22:00, indicó Roberto Barbery, gerente general de la empresa.



Por su parte, Dismac cuenta con una serie de productos (lavadoras, hornos eléctricos, entre otros) con el cartél Regalo Sugerido para Mamá, para facilitar a los compradores identificar con rapidez el obsequio para la reina del hogar. La compañía no tiene descuentos especiales, ya que aplica una garantía de precios bajos.



Ese aval consiste en que los clientes deben presentar una cotización del mercado formal demostrando que en otro lugar el producto tiene un valor más bajo. Luego de la verificación, y si corresponde, la empresa iguala ese precio y realiza un descuento del 10% en la compra de ese artículo.

Motorizados



Imcruz está ofertando vehículos de la marca Renault con hasta $us 2.000 de descuento. La vagoneta Captur se ofrece a $us 23.000, la SUV

Duster 4x4 a $us 22.500 y la Duster con caja automática a $us 21.500.

La empresa también ofrece el auto offroad Chevrolet Onix Activ, con un precio de lanzamiento de $us 17.800.



Por su parte, Luxor Automotors, representante de Volvo para Bolivia, está presentando el nuevo y renovado XC60 de Volvo, ganador del galardón a coche del año en el Mundo o Wcoty (en sus siglas en inglés)



Con el nuevo XC60 de Volvo, las madres bolivianas podrán viajar cómodamente y asistidas, ya que el vehículo cuenta con pilot assist, sistema de ayuda al conductor mediante conducción semiautónoma que se encarga de la dirección, la aceleración y el frenado en carreteras bien señalizadas hasta 130 kilómetros por hora.

UN DÍA ESPECIAL

Ajetreo incesante

Las ofertas por el Día de la Madre han desbordado hasta las redes sociales, donde se puede observar promociones de restaurantes, hoteles eco resort, turismos, servicios de spa, etc.



Recomendaciones

La Policía, por medio del comandante Alfonso Siles, exhortó a la gente no cargar mucho dinero, ir a los mercados sin joyas vistosas ni exponerse al peligro con celulares en la mano.



A los amantes de los motores

La nueva camioneta todoterreno JAC T6 4x4, marca representada por Imcruz, está con un precio de lanzamiento desde $us 23.500.