Arme pilchas para carnaval

Oruro, tierra de amor y de Carnaval. Así reza la canción y, según dicen miles de carnavaleros y bailarines, también se baila por fe. Una de las ofertas que está circulando en las redes cuesta 120 dólares por persona, con salida desde La Paz a las 5:30 de la mañana de la plaza Isabel la Católica. Los organizadores son Confort Tours y Red Travel.

Según el programa, a mediodía ya se empieza a disfrutar de la fiesta. Hay almuerzo, café de la tarde, acceso a las graderías para ver el espectáculo de diablos, morenos y caporales hasta las 22:30.

El servicio incluye ponchillo, bolsón, asientos plegables, cerveza y asistencia permanente. Es una visita de un solo día. Por supuesto, está contemplado el retorno a La Paz.

Sudeste chiquitano

Para disfrutar del agua de una forma distinta está Aguas Calientes, cerca de Roboré. Si decide hospedarse en Santiago de Chiquitos, se puede disfrutar de la agradable y fresca temperatura, de la iglesia misional y de las visitas a las pinturas rupestres de Motacú, el circuito de arcos y cuevas. Parada obligada: San José de Chiquitos.

Cuenta Leidy Mariana Ortiz, reina del Carnaval de San José: “Es un pueblo en el que siguen las costumbres del Carnaval de calle. Por ordenanza municipal no se usa pintura, se juega solo con agua. Todo dentro del respeto. Si la persona no quiere, no le lanzan agua. Se disfruta durante los tres días”, asegura.

Red Travel tiene una oferta de 1.450 bolivianos por persona para recorrer en transporte climatizado Chochis, Aguas Calientes, Santiago y San José, incluye dos días de hotel y alimentación completa.

Vallegrande se enorgullece de su Carnaval, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de Bolivia hace cinco años. La intensidad de la fiesta la ha convertido en un atractivo departamental que reúne a más de 40.000 visitantes. Además, está el asadito colorado, jinetes durante la entrada carnavalera y los múltiples preparados como el rimpolio y la yana yana.

El jueves 28, las Comadres se reúnen en la plaza Luis de Fuentes de Tarija. El domingo 10 de marzo se entierra al diablo y se celebra el Carnaval campesino.