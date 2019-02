Alita, el ángel de combate que encanta

Adaptar un manga al cine, y más al ‘live action’, no es tarea sencilla. La estética, arte, diálogos y acción son muy distintos a lo que el público occidental acostumbra ver.

Por ello, no es difícil entender por qué muchos de estos proyectos viven un ‘infierno’ durante su desarrollo y terminan siendo una decepción como Ghost in the shell.

Por fortuna, Alita: Battle Angel llega para demostrar que con la gente correcta, el destino de la adaptación de un manga puede ser más que satisfactoria.

Los creadores

Con Robert Rodríguez en la dirección y James Cameron y Jon Landau en la producción, la película se basa en los primeros cuatro tomos del manga GUNNM de Yukito Kishiro, que se inspiró en el cuento de Pinocho para concebir su obra.

La historia sucede en un futuro distópico con estética cyberpunk en el que la Tierra intenta reconstruirse luego de una devastadora guerra que solo dejó en pie una de las grandes y prósperas ciudades flotantes que existían.

Esa urbe es Salem, la gigantesca estructura flotante donde viven solo los adinerados. A su sombra, se extiende, hasta donde alcanza la vista, la ciudad-basurero de Iron City. Ahí conviven y sobreviven los pobres.

Nace Alita

En el centro del basurero de Iron City, donde caen los desechos de Salem, comienza la trama de la película. Allí, el doctor Dyson Ido encuentra la cabeza y el torso de un ciborg que esconde el cerebro, aún con vida, de una adolescente.

Especializado en implantes robóticos, Ido la reconstruye dándole un cuerpo completo y bautizándola como Alita. Al despertar, Alita encontrará un mundo desconocido y hará lo posible por adaptarse. En el proceso conocerá a Hugo, con quien quiere más que una relación de amistad.

El descubrimiento

Alita se dará cuenta que no es una simple ciborg, posee misteriosas habilidades de combate que la hacen vencedora ante otros androides. A priori, mucho más fuertes que ella. Esa capacidad, hará que se convierta en una cazadora para ganarse la vida. Esto la llevará a enfrentarse con amenazas como el cazarrecompensas Zapan y a Vector, el manejador de eventos de combate de motorball.

Como historia de ciencia ficción, Alita: Batlle Angel es convincente y respeta la historia original. Sus escenas de acción son extraordinarias y los efectos especiales presentan escenarios y personajes que fascinan. El encanto de su protagonista deja sembrado el terreno para el nacimiento de una nueva franquicia.