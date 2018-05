Alianza permitirá reciclar 3.900 máquinas de juegos de azar

En un acto realizado ayer en la ciudad de Cochabamba se firmó un convenio entre la Autoridad de Juegos (AJ), la Fundación Viva y la empresa recicladora Recumet, en el que esta última recibió 2.919 máquinas decomisadas en el periodo 2011-2015 a casinos clandestinos de Tarija, Cochabamba y Sucre, según fuentes oficiales.

Recumet es la empresa recicladora más grande del país. Su recinto principal funciona en el kilómetro 9 de la carretera a Sacaba en un predio de 18.000 metros cuadrados, donde recicla principalmente material férrico, además de cobre, bronce, aluminio y materiales plásticos. Asimismo, cuenta con una sucursal en Oruro, donde hace un trabajo similar.

Daniel Mercado, gerente de la recicladora mencionada, informó de que trabajan desde hace 17 años en el negocio. Indicó que hace unos cuatro años empezaron a acopiar material Raee y se encuentran en la etapa de desmantelamiento, pero aún resta seleccionar los materiales contaminantes y peligrosos, como el mercurio, el fósforo y otros químicos.

“Estamos muy felices de sellar este convenio de cooperación interinstitucional con la Autoridad de Fiscalización del Juego, porque con la unión de ambas instituciones no solo ayudamos a combatir el juego ilegal en nuestras ciudades, sino que también protegemos el medioambiente”, manifestó Claudia Cárdenas, directora ejecutiva de la Fundación Viva.

Ayer, durante la firma del convenio se descargaron de un camión tráiler las primeras 270 máquinas, de las 2.019 a entregar. Se trata de máquinas denominadas billeteras, tragamonedas, pinballs y ruletas electrónicas.

El juego legal no está prohibido



Jessica Saravia explicó que los juegos de azar no están prohibidos en el país, siempre y cuando no vulneren las normas. Por ejemplo, los propietarios deben declarar la procedencia del dinero que invierten en los casinos y las máquinas deben estar certificadas por laboratorios internacionales.



“Estas máquinas deben generar un juego con transparencia, pero son manipuladas y hacen que la gente gane dinero al principio y luego empiezan a modificar los datos de las tarjetas electrónicas para hacer perder y perder a los clientes”, expresó la autoridad gubernamental.

Según datos de la Fundación Viva, el 2017 en el mundo se acumularon 44 millones de toneladas de Residuos Eléctricos y Electrónicos, denominados Raee, lo cual hace imperioso llevar adelante un reciclaje responsable de estos materiales que contienen contaminantes.

Para saber

Entrega voluntaria

La ciudadanía puede entregar celulares, computadoras, tabletas, impresores y otros aparatos que ya cumplieron su ciclo a firmas como la Fundación Viva y Recumet para iniciar lo que se llama el círculo de las tres R: reducir estos aparatos en los domicilios, reciclar y reutilizar.

Arduo Trabajo

La empresa Recumet recicla, gestiona y exporta un promedio de 400 toneladas de metales, no metales y chatarra en general a mercados asiáticos.