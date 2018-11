Álex Lora y su rock agitarán la pantalla chica

El ciclo de biografías de National Geographic, BIOS: Vidas que marcaron la tuya, revolucionará las pantallas el domingo con la controversial y agitada historia de Álex Lora. El documental será narrado por Arturo Hernández y será transmitido desde las 21:00.

Lora es el líder de la famosa banda mexicana El Tri y uno de los personajes más veteranos dentro del rock mexicano. Eso lo ha llevado a cumplir, hace poco, 50 años de carrera ininterrumpida y desató en su país una revolución roquera que traspasó las fronteras.

Esos méritos, y el unir a todo un país bajo la bandera de la música, lo hacen merecedor de ocupar el tercer capítulo en el ciclo que empezó el 11 de noviembre. Antes estuvieron los argentinos Charly García y Gustavo Cerati.

Los avances presentados por el canal muestran a Lora contando algunos episodios de su carrera y del inesperado éxito que lo acompañó desde el inicio, que ni él ni su familia esperaban. Esto es acompañado por una anécdota divertida protagonizada por su madre. “Para mi mamá, que su único hijo fuera rocanrolero era una vergüenza. Hasta que fue al Palacio de los Deportes, vio toda la raza ahí, recordándomela a ella con mucho cariño. Entonces dijo: Qué bueno que se me hizo rocanrolero”, contó el músico en un ataque de divertida sinceridad.

Primera biografía

National Geographic consiguió la primera biografía autorizada por el cantante de El Tri y esa es la que se verá en toda Latinoamérica. El contenido cuenta con la colaboración, exclusiva para este docu-reality, del músico y de su familia, revelando experiencias nunca antes contadas, algunas en primera persona.

Un ejemplo de lo descrito es el tráiler oficial, lanzado hace dos meses, allí Lora describe el significado del arte en su vida. “Con esta música yo me identifico y con esta música yo le mento la madre a lo establecido, el Gobierno y a todo lo que me reprime y no me deja ser”, describe.

El propio Lora expresó en conferencia de prensa: “Para llegar a cumplir 50 años se necesita una poca de gracia y otra cosita. Y se necesita aguantar mil ‘chingaderas’ para seguir adelante, es precisamente lo que estamos festejando y aquí estamos, como si no hubiera pasado nada”.