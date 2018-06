Aldo Paredes Rojas: “El hombre del 100%, el retorno del varón que quiere ser íntegro”

Hace 1 hora

Aldo Paredes asegura que una conversación de dos señoritas en un micro lo motivó a escribir El hombre del 100%, como un desafío para aquellos hombres que deseamos ponernos bien los pantalones y aceptar el reto de convertirnos en el hombre que aún con su montaña de errores e imperfecciones, logre ser inolvidable para la mujer que lleva de la mano, un hombre que deje una huella incomparable y que el solo recuerdo arranque un suspiro de nostalgia en la distancia y de amor en la cercanía. Es su segundo libro que tiene publicado, luego del primero titulado El sobreviviente. También ha publicado una revista de valores llamada Maná, bendición que cae del cielo.



¿De qué trata su nueva obra El hombre del 100%?

El libro El hombre del 100% es un desafío para que el varón vuelva a ser un caballero con la mujer en cualquier sentido y en cualquier circunstancia de la vida. Este libro lo que pretende es que los varones vuelvan al trato que tenían los caballeros de antes con relación a la mujer, un trato más delicado, más romántico, más detallista, tanto en la relación del noviazgo, dentro del matrimonio e inclusive cómo debe comportarse en el divorcio, porque muchas veces los hombres se divorcian y se olvidan también de los hijos y que son parte de la familia.



¿Por qué se decidió a hacer este libro?

Para que nos demos cuenta de la carencia que hay, la caballerosidad cada vez disminuye, si nos ponemos la mano al pecho es una realidad, tenemos que volver a ser más caballerosos y darle el lugar que le corresponde a las damas.



¿Qué tiempo le llevó escribir la obra y cómo se encuentra configurada?

Tardé ocho meses en escribir el libro, pero ya lo tenía en mente desde hace un buen tiempo. Se trata de un compendio de pequeñas historias y que tiene cada una una enseñanza y termina siempre con un consejo bien práctico que nosotros los hombres debemos siempre tomar en cuenta.



¿A quién está dirigida principalmente la obra?

Como dije al principio, este libro está dirigido para los varones, pero contradictoriamente en el poco tiempo que lleva publicado, las mujeres son las que más se han interesado por el libro, lo leen, les encanta y dicen se lo voy a regalar a tal persona.



¿De cuántas historias está conformada la publicación?

La obra tiene aproximadamente 30 historias que han sido clasificadas para que quienes las lean vean reflejadas situaciones personales y que luego marquen una nueva pauta para su diario vivir.



¿Qué tipo de conferencias imparte?

Junto con el libro ofrezco conferencias en colegios y gracias a Dios he tenido muy buena acogida de establecimientos educativos que han leído la obra y me han invitado a dar la charla junto a los padres, que terminan muy emocionados y tanto ellos como los jóvenes terminan con un desafío nuevo, comprometerse con ellos mismos a buscar una vida más sana, más íntegra, decirle no al alcohol, no a las pandillas, no a las drogas y comenzar una vida mucho mejor, donde ellos sean los personajes principales y tengan un buen futuro.



¿Luego de este libro, qué otros proyectos tiene en mente?

Le comento que muy prontito, quizá dentro de un mes y medio, voy a publicar una revista infantil que se va a llamar El águila, contra la trata y tráfico, en la cual he creado un superhéroe tipo cómic, que interactúa con dos niños y les enseña pequeños tips para que ellos socialicen con sus padres para evitar perderse, como evitar un secuestro, porque considero que la trata y tráfico es una lucha que debemos pelear todos.



¿Me contó que tiene un canal en Youtube?

Tengo un canal de Youtube que se llama Águila de montaña, en el cual yo subo un mensaje por semana dirigido a la familia, a la pareja, a las personas que de repente se encuentran con depresión, a las personas que se encuentran con dificultades bien grandes, es un canal donde intento motivar a las personas. He recibido muy buenas respuestas gracias a este canal con el cual interactúo con las personas



¿Qué costo tiene el libro?

El libro, que consta de 146 páginas, tiene un costo de 30 bolivianos y pueden ser pedidos al celular 79894796. También estoy trabajando en mi siguiente libro titulado Cuando los besos dejan de sanar, dirigido para los padres que a veces cometemos el error de descuidar a nuestros hijos.