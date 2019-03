Abortar es una señal de que todo el sistema de salud falla

El aborto y los embarazos adolescentes son la evidencia de que el sistema de salud sexual y reproductivo “fallan”, según declaró la directora del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), Natalia Kanem.

“El hecho de abortar es señal de que todo el sistema de salud falla. Significa que no tenemos anticonceptivos disponibles, que la chica no tiene conocimiento sobre su sexualidad, y al no estar preparada para un bebé, el aborto es su último recurso”, expuso Kanem en el marco de la II Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas.

El UNFPA, organismo de las Naciones Unidas encargado de la salud sexual y reproductiva de las mujeres y de las niñas, está principalmente enfocado a la protección de las adolescentes. “Si las mujeres son educadas, la familia estará educada, la comunidad y el mundo cambiarán su curso para mejor”, asintió Kanem.