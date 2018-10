'A la gente debería importarle lo que siempre les importó de mi vida'

"Muchos amigos me dijeron que no dé una explicación y mi familia se preocupa de que sea lastimado porque la sociedad ‘no entiende’. Tiene razón, pero existen razones más fuertes, me tomó 20 años aceptarme”, dice una parte del extenso texto que el cantante boliviano Luis Gamarra (25), que radica hace siete años en EEUU, escribió en su fan page como catarsis de un prolongado silencio sobre su sexualidad, que resumió todo en el hashtag #SiempreFuiYo. Aunque hace cinco años sale con el chef profesional Brian Dinan, recién hace tres tuvo el valor de contar a su familia; no fue fácil, pero recibió el apoyo que esperaba.

¿Por qué dar explicaciones sobre temas íntimos, sobre todo en redes, donde estás más expuesto a un ataque directo. ¿Qué sentimientos te empujaron?

Imaginen no encontrar una sola persona alrededor con quien compartir algo que piensa absolutamente todos los días… Peor aún, no compartirlo porque todos lo rechazarán. Estuve pensando en compartir la carta desde que dije a mis papás que era gay hace tres años. Mi familia lo sabía, mis amigos también y yo camino por las calles de la mano de Brian sin pensar que alguien esté o no de acuerdo. Así como tuve la oportunidad de estudiar en una de las mejores escuelas del mundo, decidí llevar la misma oportunidad a jóvenes bolivianos, sabiendo que muchos no la podían tener, también hice esto conociendo que existen miles de personas que no tienen la oportunidad de ser ellas mismas. Era mi deber mostrar que pueden ser felices. Venimos al mundo no solo para buscar nuestra propia felicidad y bienestar. Yo estaba cómodo, pero no podría vivir feliz sabiendo cuántos siguen sufriendo como yo. Había muchas razones para no hacerlo, pero mi decisión tiene que ver con cambiar la vida de muchas personas que fueron y serán siempre más fuertes.

¿Qué sentías antes de hacerlo? ¿Hubiera sido igual de estresante si no fueras figura pública? No fue fácil pero no había consecuencia lo suficientemente mala como para desanimarme. Antes de decirle a mi familia que era gay pensaba que mi vida acabaría si ellos se enteraban. Luego de decirles me di cuenta de que la vida continúa y no hay nada mejor que vivir una vida sincera. Ser figura pública me dio la oportunidad de mostrar una carta sincera sobre mi experiencia, pensamientos y mi amor a Dios ante todas las cosas. Siempre quiero ser muy respetuoso con todos. A pesar de todo, yo también alguna vez pensé que ser gay no estaba correcto. Mi objetivo es mostrar amor y respeto entre todos.

¿Cómo fue el momento de contar a tus padres?

Uno de los momentos más difíciles. Fue el 26 de junio del 2015. Me levanté muy asustado sabiendo que había llegado el día. Los invité a la sala de mi casa, les dije que los amaba muchísimo y que agradecía a Dios por tener padres como ellos. Luego de dar muchas vueltas salió la razón de la charla con ellos. Estaba emocionado de contarles que estaba feliz y me aceptaba, pero desde la posición de ellos, esa misma noticia era muy triste. Como dije en mi carta, los papás se imaginan tu vida de principio a fin y, si me tomó tanto tiempo aceptarlo, cómo puedo esperar que ellos lo hagan en pocos segundos. A pesar de todo, luego que acabamos la conversación fui a mi cuarto, mi papá regresó y me dio un abrazo muy fuerte. Me dijo que todo estaría bien. Eso es algo que aprecio muchísimo y siempre llevaré en el corazón. El amor gana cualquier dificultad. Mis padres y yo somos más unidos que nunca. Brian comparte y es amado por toda mi familia, como yo soy en la suya.

Tardaste 20 años...

Nacer, crecer y vivir en una sociedad donde la mayoría no aceptaba mi inclinación sexual lo hizo muy difícil. El miedo era más grande que cualquier cosa. Siempre fui y soy muy cercano a Dios y mi inclinación sexual y lo que me enseñaban al respecto no concordaban. Lo más duro fue descubrir que lo que realmente llevaba dentro mío era solo el miedo a las opiniones de la cultura donde nací. Descubrí que el amor que sentía también era aceptado por él. Dejé de sentirme mal al respecto y puse mi vida completa en sus manos. Es más, Brian y yo vamos a la iglesia juntos y rezamos en las noches antes de dormir.

¿Este silencio obligado, fruto del rechazo social, incide en la agresividad de algunos colectivos al luchar por sus derechos?

Entiendo que muchas personas por la frustración pueden ser agresivas al momento de decirlo. Creo que todos merecemos respeto, incluyendo los que no piensan como nosotros. La tolerancia debería ser para las dos partes. El problema está en que muchos confunden el respeto de su opinión con su derecho a discriminar y no aceptar a otro ser humano. ¿Qué sentís ahora? Por mi parte, ya estaba viviendo como deseaba. Me siento mejor al saber que seré referente de aceptación y respeto. Las personas que decidan seguirme verán más allá de mi orientación sexual.

¿Qué dice Brian?

Me apoyó desde el momento que hablé con mis papás y me guió mucho. Su familia es muy similar a la mía y pasó por cosas similares antes que nos conociéramos. Gracias a él, desde el comienzo llevé todo este proceso con tranquilidad y tolerancia. Me enseñó a entender que algunas personas no comprenden y a luchar sin dañar los sentimientos de los demás. A pesar que él ya era completamente abierto sobre su sexualidad con todos, nunca me presionó para que yo también lo haga. Es más, me preguntó si realmente quería hacer mi carta pública. Ahora bromeamos cuando sale su foto en los medios de comunicación. Le digo que será un chef famoso.

¿Cómo ves las opiniones irrespetuosas en redes?

Debemos reconocer de dónde vienen y, de acuerdo a eso, tomarlas en consideración o no. El teclado da poder a las personas cobardes para comentar sin repercusiones. Veo que esto les pasa a muchas personas conocidas en nuestro país y en el mundo. Aprendí que no me afecte.

¿Por qué creés que en los últimos tiempos los artistas con esa inclinación tienen la necesidad de declararse gays públicamente? ¿Por qué no simplemente salir en pareja de la mano y que todos se den cuenta. No abre eso las puertas a tu vida privada?

En un mundo completamente inclusivo ni siquiera se me cruzaría por la mente pensar en las repercusiones de una foto tomando la mano a la persona que amo. Pero no es así y siento que solo haber puesto una foto con mi novio no era suficiente ni responsable, reconociendo el lugar de donde vengo y cómo piensan muchas personas. Fue importante compartir mis sentimientos y pensamientos. Una foto puede ser interpretada de muchas maneras.

¿Qué opinás de la frase salir del clóset, no te parece insensible? Como si tus talentos conocidos públicamente no contaran y que tu sexualidad oculta antes definiera todo tu historial.

No estoy de acuerdo pero tampoco le doy importancia. Entiendo que es el dicho utilizado justamente para comunicar y compartir inclinaciones sexuales distintas a la heterosexual. La frase se irá disolviendo al mismo tiempo que las personas vayan aceptando.

¿Qué siente alguien que se reprime por muchos años?

Depende de la persona. Siempre traté de enfocarme en las cosas positivas de mi vida, pero todos somos diferentes. Siempre tenemos que ser sensibles con la vida de los demás. A veces nuestras palabras pueden acabar con la vida de otra persona.

¿Qué creés que pasa con las personas que viven y mueren una mentira siendo gays, por la presión social?

Es muy triste que personas en el mundo no puedan ser felices por esto. La historia enseña que hicimos lo mismo con otros problemas sociales en el mundo. ¿Cuántas personas de ascendencia afro vivieron como esclavas cuando su vida pudo ser llena de amor y felicidad? ¿Cuántas mujeres murieron sintiéndose menos por su género, cuando tal vez tenían grandes sueños que en su momento solo podían cumplir los hombres? Todos crecemos influenciados por la cultura donde vivimos, pero también somos seres inteligentes para entender y reconocer cuando nuestras creencias pueden ser incorrectas. Nada vale más que ser sincero con uno mismo. La opinión de los seres queridos es valiosa porque los amas, pero la persona que decidas como tu pareja es con la que compartirás todos los días.

¿Por qué la gente cercana a vos te decía que no hagás pública tu sexualidad?

Tuve familia y amigos que entendían por qué lo estaba haciendo, otros no lo veían conveniente. No querían que fuese lastimado por las palabras de muchas personas que no están de acuerdo. Sé que siempre están pendientes de mi bienestar y, para ellos, fue difícil entender que yo quiera compartir algo por ayudar a otros, con la posibilidad de dañar mucho mi vida. Luego de que salió la carta, se sorprendieron por la positiva respuesta y apoyo de muchos, incluyendo personas muy influyentes en nuestro medio.

¿Quién es Luis Gamarra más allá de su sexualidad? ¿Qué debería importar?

A la gente debería importarle lo que siempre les importó de mi vida. Soy un joven que ha luchado mucho para tener oportunidades propias y para los demás. He representado al país de la mejor manera y nada debería cambiar con esto. La carta que compartí se llama “Siempre fui yo”. Cuando estaba en Berklee, o en American Idol, o en La Banda, o representando al país ante la OEA, o trayendo oportunidades musicales a Bolivia, siempre fui el mismo. Seguiré enfocado en mi futuro, en mi música y en seguir siendo referente para los jóvenes. Mi propósito es que a través de la música pueda compartir un mensaje de respeto y amor. Sé tú mismo.

¿Por qué ser artista en EEUU y no en Bolivia?

En ambos países es muy difícil, pero por diferentes razones. En Bolivia porque no existen las oportunidades necesarias; no existe una industria musical que sustente por crear música. Los artistas tienen que cantar mucho en bodas, restaurantes y eventos para sustentarse. En EEUU sí hay las oportunidades necesarias, pero al mismo tiempo mucha competencia y dinero de por medio. Si bien hay más artistas viviendo de la música, los que están en la cima, o subiendo rápido, tienen mucha ayuda económica para promocionarse. Es importante tener buena música, pero sin capital para promocionar no se puede llegar muy lejos. Un artista como yo compite con alguien que coloca miles de dólares solo para promocionar su video en YouTube y colocar su música en las radios.

¿Qué falta a la industria musical boliviana?

Nos falta demasiado desde el tema de formación artística para nuevas generaciones, la parte de negocios y las leyes que protejan. Tenemos artistas increíbles que con las oportunidades debidas llegarían tan lejos como los internacionales que conocemos. Desde hace mucho no se da el apoyo debido y entidades públicas usan el presupuesto cultural para temas políticos.

