Zenón y los animales de su granja estarán en Santa Cruz

Los que tienen hijos pequeños saben de qué se trata. Es ni más ni menos que un suceso de la lengua hispana.

La granja de Zenón, una de varias series que se presentan en el canal El reino infantil, en la plataforma YouTube, saltó de la pantalla de la computadora y del celular. Sus personajes, en ‘carne y felpa’, actuarán en Santa Cruz como parte de una gira que viene de Argentina y que seguirá por Chile.

Hoy alegrarán a los niños de Cochabamba y mañana, a partir de las 19:00, estarán en el salón Guarayo de la Feria Exposición, gracias a las gestiones de showtime.bo, la misma productora que anteriormente trajo a Soy Luna.

Las entradas están a la venta en el edificio Curupaú, ubicado en la avenida Roca y Coronado, cuarto anillo, tercer piso, 3B, oficina de Passline; también en los puntos Hipermaxi de la avenida Banzer y tercer anillo, y del Ventura Mall. Los precios son para un adulto y un niño menor de dos años, ya que los pequeños mayores de esta edad pagan entrada completa: Bs 700 en el sector Zenón, Bs 400 en el sector Bartolito y Bs 200 en el sector Vaca Lola.

Los organizadores recomiendan, para disfrutar mejor del show, tomar en cuenta algunas recomendaciones que están disponibles en la página de Facebook del evento, con el nombre La granja de Zenón en Bolivia. Piden que el público llegue temprano, ya que las puertas se abrirán desde las 17:00, no imprimir la entrada, pero llevar en digital, que no compre entradas revendidas que podrían ser falsificadas y que pasarán por un sistema de seguridad, que respeten la numeración de los boletos a la hora de sentarse, que no ingresen comidas ni bebidas porque están prohibidas.

Fenómeno infantil

Ayer, EL DEBER publicó junto a su edición impresa un ReviPoster con varios temas musicales de la serie La granja de Zenón, para que los pequeños lleguen al show preparados con su cancionero.

Es que la serie lo amerita, es una de las que se emite en el canal El reino infantil, que pasó de ser una discográfica de Buenos Aires a un fenómeno masivo, superando incluso a Disney Channel en cantidad de suscriptores, además de Sesame Street, Nickelodeon y Cartoon Network.

El reino infantil es el canal online de animación más visto en español en YouTube, y el octavo en visualizaciones en todo el mundo, según estadísticas de principios de este año.

Además de ser un boom sudamericano, ya llegó a mercados europeos, conquistando Rusia y España, pero también a México.