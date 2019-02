Whoopi Goldberg y Michelle Rodriguez salen en defensa de Liam Neeson

Luego de la polémica provocada por las declaraciones de Liam Neeson, dadas al diario The Independent, en relación a que décadas atrás quiso matar a una persona de color, dos destacadas artistas salieron en defensa del actor irlandés.

Una de ellas fue la actriz Whoopi Goldberg de "Cambio de hábito" , que dijo en un programa de televisión que Neeson "no estaba lleno de odio". "La gente a veces anda por ahí con rabia. Eso es lo que sucede. ¿Es un fanático? No. Lo conozco desde hace bastante tiempo, creo que me habría dado cuenta. He estado cerca de muchos verdaderos fanáticos", comentó Goldberg, en declaraciones reproducidas por el diario mexicano El Universal y en las que agregó que "no se puede criticar a una persona que reaccione mal si atacan a un ser querido".

Por su parte, Michelle Rodriguez, que compartió escenas con Liam Neeson en la película "Viudas" , declaró a la revista Vanity Fair: "No se puede decir que sea racista, nunca. Los racistas no besan a la raza que detestan, especialmente de la forma en que él lo hace con su lengua" haciendo alusión a un beso entre Nesson y la actriz afrodescendiente Viola Davis en una cuadro de la cinta.

Liam Neeson esta semana fue blanco de duras criticas luego de que confesara haber deseado matar a cualquier persona de color tras una violación sufrida por una amiga. El actor tuvo que ofrecer disculpas, declarando que no se considera racista. Luego de este episodio, la avant premiere de su nueva cinta "Venganza" fue suspendida y varios internautas han pedido que sea sacado de la próxima entrega de la sega "Men in Black".