Vladimir Suárez describe la máquina de los Grammy Latinos desde adentro

Estar en la elección de los Grammy Latinos, por segunda vez, significa una experiencia tan maravillosa como cargada de responsabilidades, pues demanda gran honestidad, preparación, imparcialidad y extremo cuidado al escuchar cada proyecto. Él, Vladimir Suárez, es el músico y compositor boliviano que tiene voz y voto y representa al país en la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación.

La ceremonia se realizará hoy, a las 20:00, en el hotel MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. En ella se premiará a lo mejor de la música latina.

Suárez, que participó hasta ayer de las actividades de la academia, hoy aguarda el momento de presenciar la gala. El privilegio es que él ya sabe quiénes se llevarán el gramófono de oro.

En contacto con EL DEBER, expresó que este año ha habido muchas propuestas interesantes y que su voto fue dirigido hacia sus preferidas, aunque no reveló títulos, guardando el secreto profesional de su responsabilidad.

“Las nominaciones, como en anteriores años, son una muestra de lo que en la industria creemos está mejor logrado. Creo que hay trabajos excelentes que son elegidos, pero eso no quiere decir que los no seleccionados no están a la altura. A veces, la línea es muy pequeña. Están los que deben estar”, aseguró.

Asimismo, dijo que los parámetros de elección se toman en cuenta de acuerdo a las categorías, es decir, a la calidad técnica de la producción como la grabación, mezcla y masterización, aunque también se considera la interpretación y composición.

Acerca de la aparición de tantos trabajos en los géneros de trap y reguetón, opinó que la música urbana ha ganado ese sitial por su popularidad en el gusto de la gente, teniendo mucho que ver su difusión. Ello se refleja en el aumento de la producción de este estilo musical. “Esto también es una industria, donde cuentan la oferta y la demanda”, remarcó.

Desde su lugar como miembro de los Grammy, aseguró que hará lo posible para proponer trabajos de calidad de artistas bolivianos. “Quiero que nuestros artistas participen más activamente. Bolivia tiene mucho talento y como país ya nos merecemos un Grammy Latino”, auguró.

Bolivianos en los Grammy

Vanessa Áñez y Joti (Aviónica)también se encuentran en Las Vegas para participar de las actividades de antesala que envuelven a los Grammy Latinos.

Añez participará en el evento Persona del año, donde se reconocerá a los mexicanos de Maná. Mientras que el líder de Aviónica estará en el evento benéfico The producers, donde interpretará una canción de Tom Petty.

Una gran industria

Sus componentes

Suárez aseguró que es una maquinaria inmensa, compuesta por los artistas, los medios, el público y las compañías, donde muchísimas partes de un todo hacen que funcione.

Adaptación

Explicó que actualmente se está cambiando la forma de mover la música, pasando por vinilos, casetes, CD y plataformas digitales, simplemente adaptándose. Además, mientras haya compositores, intérpretes y público, la industria tendrá que acomodarse.

El privilegio

Poder compartir con colegas y aprender de todos, en una comunidad muy grande y honesta.

Nominados 2018

El favorito con ocho nominaciones es J. Balvin. Fito Páez, Jorge Dexler y Natalia Lafourcade se destacan entre los que tienen cuatro nominaciones en los premios.