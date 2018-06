A través de un video de 46 minutos posteado en su página web, la banda de rock español Mago de Oz comunicó ayer a sus seguidores los motivos por los que llevaron a la agrupación suspender sus presentaciones en La Paz y Potosí el 8 y 9 de junio respectivamente.

Según el baterista y lider de la banda, Jesús María Hernandez Txus, el incumplimiento de los requerimientos técnicos por parte de la productora FM Rock, de Gustavo Tobar, fue el motivo por el que Mago de Oz no presentó en La Paz su show Diabulus in Opera, en cambio ofreció su otro espectáculo 30 aniversario. En el caso de la presentación fallida en la Villa Imperial se debió, según Ivonne Cruz (road manager), a que el vocalista Javier Domínguez se sintió mal debido a una bronquitis que fue certificada por un médico en la Sede de Gobierno.

Ante esta cancelación es que la Policía procede a aprehender a tres de los integrantes del grupo, entre ellos al violinista Carlos Prieto Guijarro. En el video Prieto contó cómo cuando estaba ya en la dependencia policial una persona se acerca a donde esta él y le pone una bolsa de un polvo blanco sobre la mesa, diciéndole que se le cayó en el auto en el que venía. El violinista negó de que esa bolsa era suya, pues le dijo que a él lo llevaron en el auto policial. "Después de protestar un rato me dicen que si no me calmo tendría más problemas y ponen la bolsa a un lado”, relató.

Ante estas y otras declaraciones, EL DEBER se contactó con Tobar para obtener la contraparte. El productor indicó que él cuenta con todos los contratos de alquileres de equipos (como consolas traídas de Argentina), además de los ingresos y salidas de los mismos de Aduana.

Sobre la bolsa con el polvo blanco que señaló Prieto, Tobar informó que a quien corresponde dar información sobre eso es la Policía y que él no tiene nada que ver con ese asunto.

"En los próximos días presentaré todas las pruebas a modo de contestar lo que la banda publicó en su video", dijo Tobar, adelantando también que se encuentra en pleno procedimiento para presentar una demanda internacional por incumplimiento de contrato y estafa.