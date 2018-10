_¿Qué le pareció el taller organizado por el colectivo Resilencia para hablar sobre la normativa de cultura?

Me pareció muy interesante porque el secretario de Cultura de la Alcaldía de La Paz (Andrés Zaratti) ha dado una explicación de un proceso de 18 años de cambio; una ciudad como La Paz con una cultura tan arraigada, porque cultura es todo lo que hace al ser humano, a sus cambios de hábitos, características particulares, a su esencia, a su folclore. En ese sentido nos ha dado una explicación muy interesante de la mediación entre las limitaciones que tiene un gobierno municipal, la potencialización que puede dar y también la interconexión y los canales que debemos tener con los grupos de artistas, con los que hacen arte, porque ellos también son motor de la cultura.

_Zaratti mencionó la importancia de la voluntad política, ¿hay eso en el Gobierno Municipal de Santa Cruz?

Usted lo ha visto, de las 30 personas aquí sentadas, 15 eran de la Alcaldía. Qué mayor voluntad que entendernos. Lo que sí, el secretario de Cultura de La Paz ha sido muy claro: en un gobierno municipal, sus políticas y normas están hechas para una fiscalización, no es libre bosquejo para hacer diseños. Y eso es muy difícil que un artista pueda entenderlo, entonces ha dicho que deben haber canales y ha explicado los límites de un Gobierno Municipal.

Otra cosa en la que fue muy claro, el presupuesto de la comuna paceña que incluye desde salarios, servicios básicos, infraestructura, eventos y apoyo a la gestión cultural. Entonces asimismo lo vemos nosotros y hemos explicado y creemos que siempre hemos tratado de invertir en un cambio de escala en el aspecto cultural y general, no solo artístico.

_Algunos artistas comentan que ustedes están en proceso de elaborar una Ley Municipal de Culturas para Santa Cruz, ¿qué tan cierto es?

Desde hace dos o tres meses, cuando en EL DEBER hubo un foro sobre este tema, desde la presidencia se dijo que se va a diseñar una ley. Queremos esa ley, por eso estamos aquí presentes y los hemos convocado, hemos tenido acercamientos a través de la Dirección de Cultura, para que ellos formen parte de esta dinámica que lleve a la mejor ley. Lo han escuchado acá, no hay ley perfecta, es como en la planificación, se hace día a día porque los seres humanos y las ciudades son cambiantes, los actores somos cambiantes. Queremos interactuar con las personas que hacen arte, lo haremos con los que hacen turismo, folclore, capacitaciones medioambientales, etc. Hay que dejar en claro que cultura es todo lo que hace el ser humano.

_¿Tienen un plazo para esta ley?

Estamos en este momento haciendo un cronograma, lo está haciendo la Dirección de Cultura y lo presentará la próxima semana, pero tengan por seguro que estarán invitados todos los actores. Será abierto y se discutirá.

_Más allá de esta gestión municipal, ¿por qué cree que no se ha llegado a una mayor solvencia cultural en una ciudad desarrollada como Santa Cruz?

Voy a hablar como arquitecta, no solo desde la parte financiera. Santa Cruz de la Sierra ha tenido un crecimiento poblacional con una alta migración y con problemas económicos bastante fuertes. Yo que soy una persona de 52 años y que sí he estado ligada al crecimiento de Santa Cruz de la Sierra, he visto un crecimiento muy grande en las exposiciones culturales, en la apreciación cultural y artística. En menos de 30 años hubo una evolución muy grande, es mi apreciación personal, obviamente en lo que vamos a presentar también haremos un diagnóstico.

Santa Cruz está en proceso de construcción, en proceso de consolidación sus características culturales; partimos de una sociedad cruceña muy pequeña, debemos valorizar la identidad, es uno de los postulados que hemos puesto en el plan territorial de desarrollo integral, no olvide que tenemos una altísima migración; todo es parte de la cultura, pero debemos generar nuestra propia identidad, nuestra propia visión de Santa Cruz de la Sierra.

_¿Cree que La Paz un municipio modelo en cuestión de cultura? Los artistas lo toman como referencia...

Yo no puedo decir porque acabo de escuchar del mismo secretario de Cultura que tienen muchas desavenencias con otros grupos. Yo creo que el crecimiento del ser humano en cultura es muy difícil de medir. Si me dicen quién habrá crecido más culturalmente en estos últimos 20 años, La Paz o Santa Cruz, es como un índice poblacional, creo que hubo una disparada en el municipio cruceño y la prueba son estos movimientos, que no existían, no había voz cultural y artística, hoy sí hay, en menos de 15 años.