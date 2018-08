Cuando se manejaba el nombre de Ariel Vargas como jefe de la Unidad Regional Santa Cruz del Ministerio de Culturas y Turismo, muchos de los involucrados en el área celebraban esta posibilidad. Finalmente, y algunos días después, la ministra de la cartera, Wilma Alanoca, confirmó a EL DEBER que Vargas ocupará el puesto, que venía desempeñando Jaime Parejas desde 2017.

Vargas, que en 2016 recibió del Diario Mayor el Patujú de Bronce como personaje del año en el área de Cultura por su gestión en el espacio alternativo cultural con el Snack Tía Ñola, conversó con esta casa periodística en medio de la filmación de la película Santa Clara, de la que forma parte del elenco, que se encuentra rodando en Beni.

¿Cómo fue el acercamiento con el Ministerio de Culturas y Turismo?

Hace unas cuatro semanas estaba vacante el cargo, me mencionaron que había la posibilidad y yo presenté mi currículum. Luego se contactó conmigo la ministra y me preguntó sobre las actividades que yo realizaba.

Ella le interesaba que yo asuma la jefatura para generar actividades y para que la casa de Gladys Moreno tenga muchas más actividades regionales culturales.

Es lo que evidentemente me interesó, porque es lo que hago y siento que desde ahí me da una chance de poder articular más con los actores culturales.

Se dieron las cosas rápido y me cambió completamente el panorama, porque no lo tenía pensado inicialmente, pero sí, siempre había visto que es una posición en la que se pueden hacer muchas cosas.

¿Qué pasará con el Snack Tía Ñola y con tu carrera de actor?

Tía Ñola tiene que seguir funcionando de la misma forma, lo voy a reorganizar, aunque ya estábamos trabajando para que no todo caiga sobre mí, incluso el taller con Fernando Arze lo coordinó Gaby Tapia. Es gente cercana a la que les voy delegando, ya que antes era demasiado absorbente.

Ahora sí tengo que poner una cabeza en el snack que se encargue de hacer la selección, por el momento está mi papá, Róger Vargas, pero estoy pensando en poner a una persona que haga la curaduría y que se encargue de mantener la cartelera.

¿Cuáles serán las prioridades de tu gestión en la regional?

Primero generar que el lugar sea también un punto de turismo, porque está demasiado institucionalizado, ya que son solo básicamente oficinas.

Lo que haré es redistribuir el espacio. Me interesa tener un espacio de literatura e intentaré armar una biblioteca con autores nacionales para que, si va a ser un punto turístico, la gente pueda acceder a esto.

Voy a impulsar los miércoles para actividades permanentes en el patio, porque no quiero que se cruce con las actividades independientes que se realizan de jueves a domingo, para así no generar competencia.

Quiero que sea una especie de centro cultural, que el lugar esté lleno de actividades artísticas de todas las áreas. Estoy viendo el lugar para que las oficinas estén en un costado, arrinconadas, y el espacio cuente con muestras de pintura, talleres, las presentaciones de los miércoles y el punto de turismo.

Siempre decís que sos más actor que gestor, ¿dejarás de actuar por este cargo?

Yo siempre quise ser más actor que gestor, siempre lo dije, pero cada vez soy más gestor que actor, eso es inevitable. Todo indica que mis tiempos no van a ser los mismos y que tendré que dejar de actuar, porque por actor puedo estar perjudicando la gestión. Tengo compromisos actorales que no puedo abandonar así nomás, pero tengo permiso sin pago de haberes cuando me toque cumplirlos.

¿Qué te llevás del trabajo realizado con Tía Ñola a la regional del Ministerio?

Quiero profundizar en la relación con los grupos teatrales, pero en función a que no solo el ministerio pague caché de funciones, sino que más bien estas se puedan articular en redes. Me interesa apuntar a festivales en provincias o en circuitos para que los grupos de teatro puedan acceder a presentaciones en distintas partes al departamento.

Intuyo que tu gestión estará enfocada también al teatro.

Claro, pero no solo teatro, sino también todas las artes escénicas, porque son mi fuerte.

¿Cómo te vas a involucrar en el tema de la Ley del Artista?

Me interesa tocarlo y reunirme con los diferentes sectores para ver, con propuestas claras, cómo yo puedo proponer en las instituciones superiores de la regional.

La Ley del Artista es una propuesta supernecesaria y quiero ver cómo podemos articular para impulsarla.