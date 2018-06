Vanessa Áñez apunta nuevamente al hot ranking de HTV

En un mes y medio, el videoclip del tema empezará a rotar en la cadena de música. Es la segunda vez que una de las canciones de Vanessa Áñez entra en el ranking de HTV, su primera vez fue con Ubalele. “Toca que toca es el quinto video que mando y el segundo que me aceptan.

No me avergüenzo de decirlo porque soy una cantante que ha ganado las cosas con trabajo. Ubalele fue el primero que me aceptaron, y gracias al apoyo de los bolivianos en redes sociales, pudimos lograr el puesto uno en el Hot Ranking, superando en ese momento a Daddy Yankee", recuerda Vanessa.

La canción ya está en todas las plataformas digitales, Spotify, Dezzer, iTunes, y el videoclip en el canal de YouTube de Vanessa. Fue compuesta por el venezolano y múltiple ganador de Latin Grammy Alfredo Matheus Díez.

“Toca que toca es mi secreto mejor guardado. Es la canción en la que invertí más tiempo y dinero; la grabé en Miami. Con este tema quiero dejar bien parado a mi país. Era el momento de dar este paso internacional y fue un gran desafío para mí apostar por lo urbano, rapear, bailar y ser sensual”, dijo.