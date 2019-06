“Uno debe deshabitarse de ciertas certezas para mirar al otro”

Es una de las invitadas de lujo a la XX Feria Internacional del Libro (FIL). Nació en Argentina, y a pesar de que escribía desde temprana edad, el despegue literario le costó muchos años, pero la espera valió la pena.

Su voz hoy se hace escuchar, su presencia en el Congreso Internacional de la Lengua Española, realizado en Córdoba, mostró la fisura entre la norma y la lengua viva, generando un fuerte debate que hoy es motivo de estudio en universidades latinoamericanas.

Cuestiona la homogeneización de la lengua. Es un tema de cómo funciona el sistema de la lengua, tiende a la homogeneización a la española, al espacio de más poder, tiene que ver con llegar a más público con un solo producto. Se busca un latinoamericano estándar o un castellano español. La comparación más clara podría ser con los cultivos, el suelo se mantiene más sano y mejor con la diversidad, el monocultivo arrasa, deteriora y hace perder la idiosincrasia. Los editores dicen que mientras más particulares son los libros, viajan menos (se los vende a menos personas). Si la lengua es la misma y todos tenemos el mismo derecho y el 90% de los castellanohablantes son de Latinoamérica y el 10% de España, sería de pensar que esos recursos deben repartirse.

¿Se habla como se piensa?

Claro que sí, si en mi narrativa encontré la voz de un personaje, con esa voz el lector sabrá si está bien hecho, la condición de clase, geográfica, origen, edad, experiencia. Todo eso por el cómo se dice, y es maravilloso eso.

¿Tiene temas recurrentes?

Sí, las mujeres aparecen mucho, en toda su diversidad, me interesa explorar esa subjetividad femenina, no necesariamente mujeres que han logrado cosas, batallando o tuvieron un papel de liberación, sino mujeres en su infinita complejidad subjetiva. La relación madre e hija también aparece mucho, la situación social y política de mi país se filtra en mi narrativa, las secuelas hoy de la dictadura en mi generación, la identidad.

¿Ese abordar el universo femenino en su diversidad es por el apego a las peculiaridades?

Cualquier persona que sea, si es una mujer, la miro, trato de hacerlo sin juzgarla, de no adelantarme a sus pensamientos, ni de liberarla ni de condenarla, sino de mirarla intensamente para intentar ver cuál es su verdad. Esa es la intención de la escritura, escribir para comprender, también por eso uno lee, para comprender lo humano que uno no había visto.

¿Qué pasa cuando el escritor se alinea?

Lo propio aparece en la capacidad de mirar al otro, pero si uno puede deshabitarse de ciertas certezas para mirar al otro hipotético, que sería un personaje, hasta ver cuál es su verdad, aprenderá en ese camino algo más de lo humano, que es lo que me interesa. Nunca me interesó trazar un destino al personaje ni enseñarle cómo debe actuar en la vida, más bien aprender de lo que el otro hace, aunque haga algo que uno rechace, porque después viene un camino de coherencia interna.

Sus obras son para toda generación ¿Versatilidad?

Forma parte del corazón de mi búsqueda estética, me interesa esa batalla de la palabra, tengo una ambición de escritura total en el sentido de probar distintos géneros y zonas de lectores.

¿Para quién escribe?

Siempre para mí, es un camino de conocimiento que después algún editor considera que puede ir en uno u otro casillero.

¿Qué le gusta más?

Me gusta más lo que es jóvenes o adultos, menos producción tengo para los más pequeños; no sé si diría que me interesa menos, pero sí que me siento más cómoda en un relato en el que no tenga restricciones, así que la narrativa joven y adulta me interesa, el cuento, la novela, la poesía también.

¿Cuándo se reconoce como escritora?

Uno se pregunta si es escritor cuando escribe, publica o cuando tiene lectores. Empecé a sentirlo después de 2004, por una mayor visibilización.