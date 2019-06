Una noticia mala y otra buena para los fanáticos de Dragon Ball

Ya ha pasado más de un año desde el final de Dragon Ball Súper y los seguidores de la serie siguen esperando noticias del regreso de la serie y la posible adaptación del arco que actualmente se va desarrollando en su versión en manga. Pues habrá que esperar para que Gokú y sus amigos sigan entreteniendo a grandes y pequeños cada semana.

Akio Iyoku, responsable de Dragon Ball en la editorial Shueisha (que vendría a ser lo que es Marvel para Los Vengadores), no dio luces en una reciente entrevista sobre un posible retorno de la serie, al menos no muy pronto. Sin embargo, no todo son malas noticias, ya que lo que quedó confirmado es que se viene una nueva película de la franquicia.

“Nuestro siguiente paso es prepararnos tranquilamente para la siguiente película", dijo Iyoku en una entrevista en la que habló del éxito de la cinta Dragon Ball Súper: Broly, que arrasó con la taquilla en Japón y otros países en 2018.

Una película distinta

La nueva producción cinematográfica tendrá algunas variaciones en referencia a lo que se vio en el anterior film, explicó el jefe de Shueisha.

“Broly era tan fuerte que creo que lo siguiente va a ser totalmente diferente. Con algunas partes de Broly superé algunos obstáculos. No quiero quemarme. Creo que Dragon Ball continuará, así que quiero que los fans estén pendientes”, señaló.