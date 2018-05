Una mexicana de 71 años asegura estar embarazada

Una mujer de 70 años que vive en Mazatlán (Sinaloa, México) asegura que dará a luz a una niña dentro de tres meses y, de ser cierto, se convertirá en la madre más longeva del mundo, sus vecinos aún no lo pueden creer, según publica el portal de noticias RT.

María Luz, quien ya tiene siete hijos, notó que su vientre crecía, y con ello los mareos, vómitos y calambres. Comenta que el pasado 13 de abril se realizó unos estudios médicos, donde los médicos le realizaron como 10 ultrasonidos. La sorpresa de los expertos fue tan grande que le realizaron ocho imágenes para comprobar que estaba encinta.

Según la anciana le comentó a TV Azteca, en diciembre pasado se dio cuenta que algo estaba creciendo en su cuerpo y luego se le comenzaron a presentar los síntomas que toda mujer experimenta durante un embarazo.

Varios médicos le indicaron que “no tenía edad para dar a luz, porque es riesgoso”. Por su parte, su esposo todavía no está convencido de la situación: “Yo, como Santo Tomás: hasta no ver, no creer”.

Actualmente, se encuentra en el sexto mes de gestación y está por ver si el proceso continúa con normalidad. Mientras tanto, lleva una vida normal y se cuida para el día del parto.