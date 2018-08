Un experto en volver fascinante el mundo de la narración

“Si fuese español te diría que estoy flipado, pero como soy argentino te digo que estoy flasheado”. Así responde Luciano Saracino cuando se le pregunta qué opina de la muestra Saracino: Narrador de cuentos e historias, que actualmente se expone en el Centro Simón I. Patiño.

El escritor, historietista, guionista, compositor y cronista argentino llegó a Santa Cruz de la Sierra para participar de una serie de actividades relacionadas con la muestra de la institución cultural inspirada en su trabajo.

A partir de hoy y hasta el sábado 25 de agosto, Saracino dará charlas y talleres para niños, jóvenes y adultos en varios tópicos técnicos y creativos, haciendo énfasis en la importancia de crear, narrar y multiplicar las diferentes maneras de ver el mundo. Será una oportunidad de acercarse a los temas que trata en su obra y explorar diferentes recursos para transmitir ideas y provocar sensaciones y emociones.

La conceptualización de la muestra, que se expone desde el pasado mes, se basa en el uso de la palabra. Las salas del Patiño se han transformado en una especie de introducción al cuerpo de obra del autor y su carrera; representados en textos, imágenes y portadas de sus cuentos e historietas, junto a la exhibición de ejemplares en físico que pueden ser ojeados por la audiencia.

El diseño museográfico y curatorial estuvo a cargo de María Schneider (formada en artes plásticas, curadora, museógrafa y productora). El trabajo de Schneider gira en torno al arte contemporáneo centrándose en la investigación sobre la ampliación de fronteras creativas, experimentación y noveles artistas.

Se sintió raro

Saracino confiesa que la propuesta curatorial no encajó en un principio en su cabeza, especialmente la idea de no hacer uso de la imagen en los espacios, para dejarse llevar por lo que el autor cuente. Al final, luego de ver concluida la labor de Schneider, quedó más que satisfecho.

“Cuando te cuentan que van a hacer una muestra en la que el objeto sos vos, inicialmente tenés ese escepticismo característico del caso. Pero después me di cuenta de que la cosa iba en serio y me pregunté: ¿Esta gente del Patiño pensará hacer una cosa semejante? ¡Sí, la hizo! Cuando la vi me sentí raro. Tengo 40 años y me pareció extraño que me hagan un homenaje, no porque no esté a la altura de uno, sino porque en ningún lugar del mundo vi que alguien se anime a algo así. No hay páginas dibujadas, ningún ilustrador. Es solo un guionista, frases en las paredes, auriculares en los que cuento historias, como escribo, etc. Es una muestra sobre un escritor con palabras. Es decir, la obra de arte en esta muestra es con palabras. Me encantó”, afirma Saracino.

Luciano Saracino (Buenos Aires, 1978) tiene escritos más de 70 libros, algunos de los cuales han sido editados alrededor de todo el mundo. Su obra ha sido traducida al inglés, francés, italiano, portugués, griego, serbio, croata, ruso, coreano y catalán. Ha escrito historietas, cuentos, novelas, canciones y crónicas de viajes. También ha realizado guiones para series televisivas. Es dueño de una pluma dispuesta a traer siempre relatos nuevos para toda clase de lectores.

Las actividades

Taller historias diferentes

Los participantes aprenderán a contar una historia con fragmentos desde experiencias vividas. Hoy y mañana (15:30). Para niños de 8 a 13 años.

Taller cultivando inventiva

Para escritores, guionistas, gente creativa, etc. Se viajará a la granja del Ceasip donde se sembrarán nuevas ideas. Viernes 24, a las 10:00.

Charla sobre la narrativa

Saracino hablará sobre su experiencia como autor y narrador de libros e historietas. Viernes 24 (19:00), para todo público. El ingreso es libre.

Taller ideas e historias

El autor propondrá evocar los recuerdos de historias que ya conocen. Sábado 25 (10:00). Para mayores de 14 años.

Ometepe

Saracino y Javier de Isusi se encontraron en una pequeña isla de Nicaragua.

Entre tumbas

Serie de cuatro libros con cuentos de terror, una propuesta de Gustavo Mazali.