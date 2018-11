Un Sinfónico muy Sui Generis será imperdible

Un Sinfónico muy Sui Generis, es la excusa para el reencuentro de dos grandes. Nito Mestre, el célebre músico argentino, que integró el inolvidable dúo Sui Generis en los años 70 junto con Charly García, regresa a Bolivia para actuar con su amigo Adrián Barrenechea, reconocido cantautor boliviano. Ambos realizan una gira a escala nacional, acompañados de la orquesta sinfónica de cada ciudad donde se presentarán.

En el caso de Santa Cruz de la Sierra, será la Orquesta Sinfónica Juvenil, dirigida por Boris Vázquez, la que subirá al escenario del teatro Eagles con Mestre y Barrenechea el viernes 9 y sábado 10 de noviembre, desde las 20:00.

El programa estará dividido en piezas de repertorio de ambos artistas en dos sets. Barrenechea interpretará canciones como Entre susurros, Anselmo y No puedo escapar de ti, mientras que Mestre hará deleitar con tema de sus discos solistas, de la etapa de Los Desconocidos de Siempre (Hoy tiré viejas hojas) y, por supuesto, de Sui Generis (Confesiones de invierno, Dime quién me lo robó, Cuando ya me empiece a quedar solo). Juntos cantarán al final La casa de Matilde, Canción para el destino, Canción para mi muerte y Cuando comenzamos a nacer.