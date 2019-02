Un San Valentín para enamorarse en Meraki

Enarmonía, un ensamble de jóvenes, hará posible que la noche del 14 de febrero sea especial. Violines, viola, violonchelo, teclado, voces, piano y guitarra se unirán en Para siempre, una velada musical pensada para compartir y festejar San Valentín. Hoy, desde las 21:00, en Meraki Teatro Bar (Ballivián # 159).

Alejandra Ortiz (violín 1), Jorge Molina (violín 2), Hugo Reyes (cello), David Justiniano (piano), Eduardo Justiniano (percusión), Álex Reyes (guitarra acústica), Daniel Saavedra (voz masculina tenor), Abraham Giannini (voz masculina tenor) y Verónica Aguilera (voz femenina soprano) estarán presentes en el escenario para interpretar un repertorio romántico dedicado a los enamorados.

Temas de Andrea Bocelli, Il Divo, Juan Luis Guerra y Franco de Vita se combinarán con piezas como I will always love you y Algo contigo, en la versión de Vicentico. No podrá faltar la canción que le da nombre a la noche: Para siempre, de Kany García.