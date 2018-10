Tributo a Luis Miguel en la voz de Jano Canavesi

Jano Canavesi no solo tiene los ojos claros, el porte y hasta el mismo signo zodiacal de Luis Miguel. Su timbre de voz es prácticamente idéntico. Escucharlo cantar es como estar escuchando al ‘mero mero’ Sol de México.

El cantante argentino, que ganó un concurso de imitadores en su país, que participó en Yo Soy, de Perú, y que desde hace 10 años se dedica a imitar al reconocido artista mexicano, llegó a Santa Cruz con el Tour América, tributo oficial a Luis Miguel, con el que ha recorrido su tierra natal, Puerto Rico, Panamá,

Paraguay, Uruguay, Brasil, Perú y Ecuador.

Esta noche, desde las 22:00, en Hard Rock Café, los fans de Luis Miguel disfrutarán de un show en vivo con un repertorio que incluye todos los éxitos del Sol desde sus inicios hasta la actualidad, como Ahora te puedes marchar, Un hombre busca a una mujer, Cuando calienta el sol, La incondicional, Tengo todo excepto a ti, No sé tú, La Bikina, Fría como el viento, Labios de miel y México por siempre.

“Hace 19 años que comencé a dar espectáculos en vivo en mi país, pero ya son 10 años los que llevo imitando a Luis Miguel. La exitosa serie biográfica que relata detalles inéditos de la vida del Sol me ayudó muchísimo. He recorrido varios países con el Tour América y tengo pendiente contratos en Estados Unidos, México, España y Tailandia, entre otros países”, aseguró.

Gabriel Feldman, representante de Canavesi en el país, informó que para 2019 ya tienen proyectada una gira por toda Bolivia.

Una gran trayectoria

Jano, que nació el 17 de abril de 1979, dos días antes de que Luis Miguel celebrara su noveno cumpleaños, no era fans del cantante mexicano hasta que descubrió un disco suyo, lo escuchó y, según dice, quedó eclipsado. Se dio cuenta de que tenía el timbre de voz muy parecido al de ‘Luismi’, imprimió su estilo y desde entonces decidió imitarlo.

"Comencé a cantar a los 17 años, pero me profesionalicé a los 21. Participé en Viña del Mar con una canción de mi autoría, Ahora que te vas, que quedó en segundo lugar. Me fue muy bien, pero luego decidí dedicarme por completo a realizar los tributos a Luis Miguel y, gracias a Dios, he tenido mucho éxito", apuntó el cantante argentino.