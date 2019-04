Tres décadas en las que Amanecer boliviano anima a la gente con folclore

Una madrugada de abril, en 1989, Carlos Bayá Flores emitía su primer programa de Amanecer boliviano en radio Trilogía. Han pasado 30 años y el conductor, conocido en el entorno como ‘Llajtamasi Mayor’, recuerda el camino que ha recorrido y que, incluso, lo ha llevado a seguir con esta pasión por la música folclórica hasta la pantalla chica.

“La idea nació cuando me subí a un colectivo, que iba desde la 4 de Noviembre hasta la Cumabi y en eso el operador de la radio, que íbamos escuchando, puso un tema de tierra adentro. Unos paisanos que iban en el micro se ruborizaron. Ahí me dije que nuestra música era linda y eso me animó”, contó Bayá.

El conductor creyó importante un espacio de este tipo en el dial en Santa Cruz, incluso fue creando espacios para que el oyente interactúe con él, a través del envío de saludos y felicitaciones. “Así adquirimos rápidamente popularidad”, confesó.

En 1994, Bayá cambió de estación radial y continuó con el mismo formato en radio Popular, donde fue elegido entre los mejores de la estación. Actualmente, Amanecer boliviano se escucha en radio Andrés Ibáñez.

El conductor aseguró que más allá de las buenas intenciones de continuar con un programa de este tipo en el país, es necesario la inversión a través de la publicidad y es por eso que en todo este tiempo ha concretado grandes amistades a través del intercambio de servicios, en este caso de la pauta publicitaria, tan necesaria para que un programa o medio de comunicación subsista.

“Siempre me fue bien, hasta que convoqué a los Kjarkas al programa de la radio. No habían venido nunca al estadio y así, a través de un productor, se trabajó para la presentación del grupo aquí”, recordó.

El salto a la TV

El 5 de abril de 1990, empezó la emisión en TV de Aquí Bolivia, un proyecto con la misma esencia de Amanecer boliviano, que se transmitió por canal 11 Televisión Universitaria, que ha recorrido diversos canales y que hoy es emitido a través de Cristal TV.

“El primer video en formato U-matic me costó $us 42. De ahí fui arañando, tuve que viajar mucho. Salía una vez por semana al aire y tenía su reprís”, recordó Bayá de sus inicios en el canal.

Los personajes

De algo que puede sentirse orgulloso es que por el set radial y televisivo han pasado grandes personajes del folclore, como Enriqueta Ulloa, Gladys Moreno, y los Kjarkas.

Esta experiencia lo llevó a presentar artistas en encuentros de la música folclórica como el Festival de la Canción de Oruro, Festival Lauro, en Cochabamba, y el Festival del Charango, en Aiquile.

“Antes era más difícil hacer folclore y más bien ahora la juventud se ha volcado hacia sus raíces. Los músicos de ahora tienen más posibilidades de trabajar en nuevas producciones, por el acceso que hay a la tecnología”, explicó.

Nuevo proyecto

Para este año, Bayá tiene planificado el lanzamiento de una revista con el mismo enfoque de sus programas, netamente folclórica.

“Tengo tanto material para escribir sobre el tema. Será algo educativo para que la gente comprenda de dónde viene la música de los bolivianos”, sostuvo.