Tom Holland revela cuál es su traje favorito de Spider-Man

El negro de sigilo, el clásico rojo y azul, el Iron Spider cortesía de Tony Stark y el flamante rojo y negro. Estos son los cuatro trajes que lucirá Spider-Man en "Far from home", pero solo uno es el favorito del protagonista Tom Holland, según confiesa en una entrevista con Efe en Londres.

"El que más me gusta es el negro de sigilo que le da Nick Fury (Samuel L. Jackson)", revela el actor. "Me parece muy especial simplemente porque es totalmente diferente a la indumentaria de Spider-Man que hemos visto antes y, además, me apasiona traer alguna novedad a la gran pantalla, es divertido", continúa.

Y es que el atuendo del Hombre Araña ha sido objeto de transformación desde su primera aparición en 1962 hasta la actualidad, aunque el uniforme negro, diseñado por un fan en Illinois (Estados Unidos) y adquirido por los editores del cómic por 220 dólares (193 euros), es uno de los más queridos por los amantes de la saga, de acuerdo con diversos foros.

El traje de sigilo se dejó ver por primera vez en el número 8 de la serie gráfica "Secret Wars" y su evolución se cree que desemboca en el surgimiento del alien simbionte Venom. No obstante, en el caso de la secuela del director Jon Watts, Nick Fury y su equipo otorgan a Peter Parker este ropaje negro con el fin de pasar desapercibido en Europa.

Para Holland, involucrarse en el diseño del vestuario ha sido "muy cool", ya que ha podido conocer de antemano cómo iban a ser los distintos trajes y ha podido formar parte de "una de las grandes conversaciones" del departamento, que fue cómo iban a hacerlos más cómodos, según cuenta.

En la película número 23 del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), Spider-Man deberá lidiar con la muerte de su figura de referencia, Tony Stark (Robert Downey Jr.), y aceptar la responsabilidad de salvar al planeta de una nueva amenaza inminente: los Elementales, seres mitológicos relacionados con los cuatro elementos (Agua, Tierra, Aire y Fuego).

Los acontecimientos de "Avengers: Endgame" (2019) trastocaron por completo la realidad y, por ello, la Fase 4 del UCM se inicia con la teoría de los multiversos creados tras el chasquido de Thanos (Josh Brolin), la cual trae de la Tierra-833 a la Tierra-616 a un nuevo personaje: Quentin Beck/Mysterio, interpretado por Jake Gyllenhaal.

"Mysterio actúa como un mentor y un amigo para Peter Parker, al igual que en su día lo fue Tony Stark. Es muy interesante ver a un joven de 16 años lidiando con situaciones y problemas típicos de una persona bastante más mayor", explica Holland.

Por su parte, Gyllenhaal califica como "emocionante" y "muy interesante" su primera actuación en un filme de la franquicia de superhéroes.

"Para mí es un honor en muchos sentidos unirme a este proyecto, porque el equipo de Marvel está compuesto por un vasto conjunto de grandes e increíbles actores y de historias que han sido muy bien contadas y que la audiencia ama profundamente", relata el estadounidense.

En este sentido, el veterano de la familia, Samuel L. Jackson, también recalca esa conexión que ha conseguido el conglomerado de Stan Lee a lo largo de los últimos años entre los fans y los protagonistas.

"Creo que las personas se sienten unidas a Marvel porque siempre pueden encontrar un rasgo personal que se pensaban que era suyo y que, sin embargo, los relaciona con algún personaje de una forma muy interesante", manifiesta el actor que interpreta al cabeza de S.H.I.E.L.D, Nick Fury.

En la novela gráfica, la historia de Quentin Beck es un poco diferente a la de "Far from Home": él es un técnico de efectos especiales que trabaja para un importante estudio de Hollywood y que sueña con hacerse un nombre en la industria del cine, en lugar de venir de una dimensión alternativa.

"En el cómic, el personaje de Mysterio es realmente un antagonista, más como un villano, y en esta película nos hemos tomado bastante libertades para que Spider-Man y él sean como un equipo de amigos y superhéroes que luchan juntos contra las Criaturas", señala Gyllenhaal.

"De hecho, podría haber una precuela basada en Mysterio que contara la historia en su Tierra y que después despertara en mi Tierra, enlazando así con este largometraje. Yo la dirigiré", bromea Holland.

La película que conecta a Spider-Man con el universo Marvel pone definitivamente sobre el torso de Peter Parker un traje más: el de los Vengadores.

"Es una locura decir que soy un Vengador y que formo parte de todo eso", expresa Holland antes de rememorar el día que vio la primera cinta de "Marvel: The Avengers'' (2012) en el cine con su mejor amigo.

Al respecto, Samuel L. Jackson, como la voz de la experiencia, declara: "Por suerte, a medida que madure, Peter ganará la sabiduría y el carisma que Tony Stark piensa que es capaz de tener para poder estar a la altura de ese manto".

En "Far from Home", que llega a la cartelera mundial esta semana, no faltarán tampoco los tributos a los héroes del UCM, como al escudo de Capitán América (Chris Evans) o a las gafas de Tony Stark como una de las piezas clave de la narrativa.