Taylor Swift y Rosalía, las grandes ganadoras de los MTV Awards

El Prudential Center en Newark, Nueva Jersey estuvo a punto de explotar con tantas emociones que se vivieron anoche en la entrega de Video Music Awards 2019. Taylor Swift, Shawn Mendes, Camila Cabello, Rosalía, Ariana Grande y J Balvin, entre otras estrellas, dejaron todo en el escenario.

Pero sin duda, la gran ganadora de la velada fue Taylor, quien se llevó a casa Video del año, Video For Good, Video con Mensaje Positivo, por su canción You Need to Calm Down; además de que fue la encargada de abrir el show con el tema antes mencionado y Lover.

Por su parte, Rosalía mezcló a la perfección sus temas A Ningún Hombre, Yo x Ti, Tú x Mí y Aute Cuture, desde el Prudential Center de Nueva Jersey. Cantó, a diferencia de otros, en riguroso directo, y acabó la noche convirtiéndose en la primera artista española en ser premiada de manera internacional en estos galardones tan prestigiosos: se llevó el premio al mejor vídeo latino por su colaboración Con Altura junto a J Balvin.

Lista de ganadores de los MTV Music Awards 2019:

Mejor vídeo de vanguardia: Missy Elliot

Vídeo del año: Taylor Swift, You need to calm down.

Artista del año: Ariadna Grande

Canción del año: Lil Nas X: Old Town Road (feat Billry Ray Cyrus)

Mejor Artista Nuevo: Billie Eilish

Mejor Colaboración: Shawn Mendes / Camila Cabello: Señorita

Artista con más proyección del año: Billie Eilish

Mejor Vídeo Pop: Sucker, de Jonas Brothers

Mejor Vídeo Hip-hop: Money, de Cardi B

Mejor Vídeo r & b: Waves, de Normani

Mejor Vídeo K-pop: Boy with luv, de BTS (con Halsey)

Mejor Vídeo latino: Con altura, de Rosalía y J Balvin (con El Guincho)

Mejor Vídeo Rock: High Hopes, de Panic! At the Disco

Vídeo For Good: You Need to Calm Down, de Taylor Swift

Mejor Grupo: BTS

Mejor Himno: Hot Girl Summer, de Megan Thee Stallion (con Nicki Minaj y Ty Dolla $ign)

Canción del verano: Boyfriend, de Ariana Grande y Social House

Fashion Trailblazer: Marc Jacobs

Mejor Dirección: Lil Nas X: Old Town Road (feat Billry Ray Cyrus)

Mejores Efectos Especiales: ME!, de Taylor Swift (con Brendon Urie). Efectos especiales de Loris Paillier y Lucas Salton

Mejor Edición: Bad Guy, de Billie Eilish (Edición: Billie Eilish)

Mejor Dirección de Arte: 7 rings, de Ariana Grande (Dirección de arte: John Richoux)

Mejor Coreografía: Con Altura, de Rosalía y J Balvin (con El Guincho)

Mejor Producción de Vídeo: Señorita, de Shawn Mendes y Camila Cabello (Producción de Vídeo: Scott Cunningham)