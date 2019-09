Stranger Things 4, ¡ya no estamos en Hawkins!

Con el misterio que lo caracteriza, este lunes, Netflix subió a sus redes sociales un pequeño adelanto de lo que se viene en esta plataforma de streaming: Stranger Things 4.

El video dura solo 38 segundos, pero deja señales de que las criaturas que habitan el submundo continúan al acecho y que retornarán en busca de venganza.

¿Qué pasará con Once (Millie Bobby Brown), Jonathan (Charlie Heaton), Will (Noah Schnapp) y Joyce (Winona Ryder)? de momento no hay muchas respuestas, aunque antes ya habían anunciado los hermanos Ross y Matt Duffen, productores de la historia, que ellos seguirían con sus aventuras, pero fuera del pueblo en el que crecieron.

El estreno de la cuarta temporada no está confirmado aún, pero los fanáticos de la serie esperan que sea pronto.