El frenesí que generó su llegada por primera vez a Bolivia le dijo que debía prepararse mentalmente para el show. Y así lo hizo desde tempranas horas del miércoles. Desayunó algo saludable y liviano. En las orejas se colgó dos argollas de plata. Y en su delgada y pequeña figura, se colocó un conjunto de blusa con tirantes finos y un short pegado (outfit, le dicen). Así se dirigió al encuentro con los medios, que la aguardaban en el segundo nivel del hotel Marriott. Los fans esperaban más abajo.

Karol Sevilla, la mexicana de 18 años, que se convirtió en una chica Disney, conversó con EL DEBER de Soy Luna, la serie que le cambió la vida, que es sinónimo de éxito en la TV para niños y adolescentes, que le ha permitido viajar por todo el continente y que le ha dado más de ocho millones de seguidores en Instagram.

¿Qué sentís ahora que Soy Luna llega a su fin?

Se juntan las sensaciones, pues estuve cuatro años haciendo este personaje, viviendo en Argentina. Y sí, es una emoción muy grande porque Soy Luna fue algo que me cambió la vida y hoy se tiene que terminar, obviamente, como todo proyecto que comienza y termina. Ahora estamos disfrutando mucho la gira. Y bueno, es importante también cerrar ciclos, porque sabemos que después se pueden venir más cosas. Se trata de subir escalones.

¿Qué se viene?

Hay muchas cosas dentro de mi carrera de actriz. Se trata de entrar a la puerta que uno quiere entrar. Por ahora no puedo contar nada, pero son varios proyectos que quedan.

¿Te imaginaste lo que llegó a ser Soy Luna?

¡No! ¡Nadie se lo imaginó! Realmente veníamos de un proyecto muy exitoso que fue Violetta (con Martina Stoessel). Se nos propuso hacer Soy Luna y no sabíamos cómo iba a responder la gente. Pero desde el primer capítulo, la respuesta fue tremenda, una locura total. Luego vino la primera gira por Latinoamérica, después Europa. Ha sido algo increíble realmente.

¿Qué le ha enseñado Luna Valente a Karol Sevilla?

¡Uff! ¡Muchísimo! Este personaje me ha enseñado tanto, he crecido mucho como persona y como actriz. De estatura no tanto (risas), pero he aprendido que en la vida vas a tener muchos retos y está en uno saber y poder cumplirlos. Lo importante es cumplir nuestro propio sueño.

Si no hubieras sido Luna en la serie, ¿qué personaje te habría gustado ser?

Me encanta Sharon (risas), me encanta el tema de maldad, yo estaba muy enamorada de su personaje. Si fuera hombre, me encantaría ser Alfredo (interpretado por Roberto Carnaghi), que es el abuelo. Me encanta porque es tan tierno, me dan ganas de comérmelo.

¿Cuál era tu sueño de niña?

Era hacer el “hola, qué tal, soy Karol Sevilla y estás viendo Disney Channel”. Yo creo que todos los niños nos paramos en el espejo y hacemos eso. Yo miraba mucho Disney, desde Los hechiceros de Waverly Place, hasta Selena Gómez y Zack y Cody. Me encantaba muchísimo ese tipo de series. Me acuerdo que el primer día que hice el saludo en el canal no lloré porque tenía maquillaje, pero cuando salí de la grabación, en mi casa era una regadera andando, porque lloraba tanto de la emoción. Estaba cumpliendo un sueño. No lo podía creer.

¿Cómo eras en tu casa antes de ser actriz?

Era la más loca. Bueno, sigo siendo la más loca, porque soy la única que se dedica a esto. Desde chiquita me ponía a cantar y bailar en la cocina de mi abuelita agarrando las cucharas. Ya desde los seis años empecé con esto como un juego y conforme fui creciendo me lo fui tomando como una responsabilidad. Es mi trabajo y sé que tengo que ser un buen ejemplo, por toda esa gente que me conoce y me sigue. Y es importante haber tenido desde un principio el apoyo de mi familia, ellos me ayudan y me dan su opinión del trabajo. Mi mamá vive conmigo, viaja conmigo. Y eso es lindo porque tengo un sostén en mi vida. Cuando me caigo, mi mamá es la que me levanta.

¿Qué consejo les podés dar a tus fans?

Que no se den por vencidos. Que todo sueño es posible. Que tú solamente eres el capitán de tu propio barco y que si te propones algo, claro que lo vas a poder cumplir con mucho esfuerzo.

Más sobre soy luna

El gran éxito de Disney

La serie de televisión argentina, que lleva tres temporadas al aire, es la historia de Luna Valente/Sol Benson. La trama sigue a la joven protagonista en su cambio de país y llegada a un nuevo colegio, además de su club de patinaje.

Música y souvenirs

La producción ha lanzado tres discos de estudio -Soy Luna, Música en ti y La vida es un sueño- y uno de remixes; y también posee una lucrativa línea de merchandising, que incluye los famosos patines de Luna.

Llega el final

El viernes 17 de agosto, Disney Channel presentará una programación especial para acompañar el final de la historia.