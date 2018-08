Sony presenta la PS4 Pro 500 million

Sony Interactive Entertainment presentó un PlayStation 4 Pro edición especial para conmemorar el increíble hito de 525,3 millones de consolas PlayStation vendidas en todo el mundo durante los últimos 24 años.

La marca japonesa, con este lanzamiento, nos demuestra cuánto ha evolucionado desde aquel PS1 con apenas 32 bits.

Características

Hoy será el momento en el que se ponga a la venta este especial que cuenta con disco duro de 2TB de capacidad, y viene acompañada, además por el mando, por la cámara PlayStation y el soporte vertical para la consola.

Lo más llamativo es el acabado translúcido que comparten consola y mando. La carcasa es de un azul bastante intenso, que en la distancia aparenta ser simplemente una superficie brillante; sin embargo, al acercarse se dejan ver los componentes internos de consola y el Dualshock.

Como si fuera poco, cada unidad tiene un número de edición limitada grabado en una placa de cobre fijada al frente y viene con una cuenta con una cámara PlayStation Eye.

Además de la placa con el número algunas de las unidades serán aún más exclusivas, porque tendrán escritas fechas de gran importancia en la historia de PlayStation. Una de las inscripciones será 09995, que viene a representar el 9 de septiembre de 1995, que fue cuando la primera PlayStation se lanzó en EEUU.

Cifras

Toda la edición limitada tendrá un costo de $us 449, ¿Acaso no lo vale? pero si preferís comprar todo poco a poco, el control es lo más barato, lo podrás adquirir en $us 65 y el auricular por $us 100. La compañía ha indicado que no se sabe cuántas unidades serán puestas a la venta.

Ahora, ¿ya sabes qué pedir para Navidad?