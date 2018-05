Siete canciones que no podés dejar de cantar en el concierto de Alejandro Fernández del 6 de junio

Es el ídolo de los amantes de las rancheras, pero también ha sabido renovarse y ganar fans entre aquellos que les gustan los boleros, las baladas y el pop. Alejandro Fernández actuará el 6 de junio en el Tahuichi Aguilera y Escenas te da más detalles del personaje. Estos son siete de los temas más famosos de El Potrillo.



1. Canta corazón. Habla de las emociones que se tiene cuando llega un nuevo amor. Una excelente canción para dedicar a una persona que nos gusta.



2. No sé olvidar. Un clásico que no puede fallar, esta canción se refiere a lo difícil que es olvidar a una persona cuando se la quiere mucho. Ideal para una noche de bohemia.



3. Loco. Habla acerca de lo importante que es un amor para uno y de las diversas sensaciones que se experimentan cuando se está enamorado. Es uno de sus mayores éxitos.



4. Como quien pierde una estrella. Su primer gran éxito, que aparece en el álbum Que seas muy feliz (1995). La letra lo dice todo: “Quiero que se oiga mi llanto/Cómo me dolió perderte/Después de quererte tanto”.



5. Se me va la voz. Esta canción lo ha llevado a convertirse en uno de los máximos representantes de la música pop y regional.



6. Me dediqué a perderte. Es, sin duda, uno de los grandes temas que habla de un amor perdido. Además, es interpretado con mucho sentimiento.

7. Hoy tengo ganas de ti. Canción del cantautor español Miguel Gallardo. Fernández la canta junto a Christina Aguilera.