“Siempre estoy buscando innovar y tocar de distintas maneras”

Un auténtico lujo para Santa Cruz de la Sierra. Tres músicos que han formado parte de King Crimson, una de las bandas más importantes en la historia del rock (referente obligatorio del progresivo) estarán esta noche, desde las 20:30, en el CBA (Sucre # 340). Tony Levin, el gran bajista sinónimo del chapman stick, junto con el baterista Pat Mastelotto han sido parte del mítico rey carmesí, al igual que David Cross, el violinista que ha acompañado más de cuatro décadas a la banda y que esta noche será invitado especial de Stick Men. El grupo se completa con Markus Reuter, que toca el segundo stick, además de la guitarra y los teclados.

Stick Men llegó el martes a La Paz, ciudad en la que mañana se presentarán en el Teatro 16 de Julio y donde Levin ya estuvo el año pasado con otro proyecto: The Levin Brothers, junto con su hermano Pete. En esta ocasión, el artista, de un aporte esencial en los discos de Crimson desde principios de los años 80, es la cabeza de un show diferente, pero que mantiene el espíritu de las grandes bandas en las que han participado estos monstruos de la música.

¿Qué le parece estar nuevamente en Bolivia y qué recuerdos tiene de su anterior actuación en La Paz?

Fue uno de los mejores públicos que he tenido. Actuamos con mi hermano y fue una muy linda experiencia. Después de ese concierto quedé muy animado y ansioso por volver a Bolivia.

¿Cómo nace este proyecto de grandes músicos denominados Stick Men?

Hace 12 años lanzamos un álbum denominado Stick Man, junto con el baterista Pat Mastelotto. Después de eso nos pareció una buena idea tener dos ‘touch guitar’ sobre el escenario para poder hacer un espectáculo, digámoslo de alguna forma, diferente.

¿Qué le permite a una banda tocar con dos stickistas? Convengamos que no es lo mismo que tener dos bajistas...

Lo bueno de este instrumento es que no es solo un bajo sino también una guitarra, así que las posibilidades crecen. Es inusual contar con dos músicos así en una banda y el stick se adapta a las cosas que uno quiere hacer. Asimismo, nos permite muchas cosas que con otros instrumentos tal vez no se pudieran hacer.

¿Cómo califica la experiencia de tener como invitado a David Cross, otro artista que ha formado parte de esa gran banda denominada King Crimson?

David es un invitado muy especial de Stick Men. Para nosotros es un honor que nos acompañe, tomando en cuenta el amplio recorrido que ha tenido con King Crimson. Es algo muy grato contar en el escenario con un músico de estas características. David es un gran violinista y un artista que tiene una gran capacidad e improvisación en escena, por lo tanto, se ajusta de forma ideal a lo que venimos haciendo.

En términos técnicos, ¿cuáles son las ventajas de tocar el chapman stick?

Es una técnica diferente a tocar el bajo y la guitarra, porque puedes tocar la nota solo con una mano, no es necesario usar las dos. Eso me ha permitido poder ampliar las técnicas de diversas maneras durante muchos años.

¿Se puede experimentar nuevos caminos en la música? ¿Tony Levin tiene tiempo para nuevas fórmulas?

Siempre estoy buscando innovar y tocar de otras maneras. Tiempo para hacer todo lo que quisiera tal vez no tengo, pero lo sigo intentando (risas). Es lo que te decía, el stick me da mucha libertad para buscar nuevas formas y probar de nuevo con cosas hechas. Por ejemplo, volver a tocarlo con las baquetas (palillos para golpear la batería). Fue algo que lo hice en su momento, con resultados muy positivos en una época en la que tocaba con Peter Gabriel.

Peter Gabriel, John Lennon, Robert Fripp, Paul Simon… la lista de grandes artistas con los que ha trabajado es interminable. ¿De quiénes tiene los mejores recuerdos?

De todos. Han sido experiencias inolvidables y afortunadamente la música me ha permitido haber estado cerca de estos grandes personajes. También he tocado con David Bowie, Lou Reed y Pink Floyd, he participado en el álbum Double fantasy de John Lennon, un trabajo muy intenso pero gratificante. Me hubiera gustado tener la oportunidad de trabajar más tiempo con él. En todos los casos ha sido un gran honor.

¿Cómo será el show de hoy?

Contamos con músicos expertos para poder pasar un buen momento. Vamos a tocar música de Stick Men, de King Crimson y vamos a improvisar una serie de piezas del género. No falten.

Tony Levin, uno de los bajistas más respetados por su talento e influencia en el mundo de la música