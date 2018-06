Conversar con Eugenio Derbez (56) es como hacerlo con alguno de sus personajes. La esencia que el actor mexicano deja en ellos trasciende hasta en la entrevista telefónica exclusiva que tuvo Escenas de EL DEBER con el protagonista de la película Amor a la deriva (Overboard, en el mercado anglosajón), que se estrena este jueves 7 en las salas de cine del país.

- ¿A qué atribuyes el éxito de tus películas compitiendo con grandes producciones hollywoodenses, como es el caso de este último filme que compite con Avengers: Infinity War?

- Fíjate que ha sido una sorpresa. Siempre me he sentido agradecido con el público, por el cariño de la gente, por la confianza que me han tenido cada vez que van a ver mis películas y he sentido un enorme compromiso de responderles.

Cada vez que veo que llenan las salas de cine siento que es una responsabilidad que la siguiente película debe ser mejor, y es por eso que dejo el alma y el corazón en cada proyecto que hago, porque sé que cuando la gente finalmente decide comprar el boleto para una película está confiando en ti, en tu nombre, y creo que hasta ahorita no los he defraudado. Eso es lo que ha hecho que la taquilla y los números sean tan buenos. Estoy muy agradecido con la respuesta que he tenido en México y en EEUU.

- ¿Cuál crees que ha sido la clave para lograr el crossover?

- No dejar a un lado a mi público. Si llegaba a EEUU a olvidarme de mi gente, no lo hubiera logrado. Primero que nada está la gente que me hizo, la que me ha llevado hasta donde estoy. En mis películas, si te has fijado, desde No se aceptan devoluciones pasando por Cómo ser un latin lover y ahora con Amor a la deriva, nunca he dejado de tener escenas en español.

En esta película, en el idioma original (inglés), hay escenas en español y eso hace que la gente se dé cuenta que no me olvido de ellos; eso es parte de mi secreto.

También en los castings. En este filme tengo un elenco mexicano muy importante: Omar Chaparro, Adrián Uribe, Jesús Ochoa, Mariana Treviño, Cecilia Suárez, entre otros.

Los estadounidenses se suman, porque es una cinta muy querida por ellos, es un remake de una comedia que tuvo mucho éxito en su momento (1987, con Goldie Hawn y Kurt Russell) y es una muy buena estrategia porque ellos ya la conocen.

- Tu labor en la TV se asocia más en la comedia, en cambio en el cine también has hecho drama ¿Con cuál de los dos géneros te sientes más a gusto?

- De joven quería ser actor dramático, pero la vida me llevó por otro camino. Creo, definitivamente, que me siento más cómodo haciendo reír que haciendo llorar, pero en la televisión siempre me dedicaba a hacer reír a la gente, a divertirla.

Cuando empecé a mudarme al cine, me di cuenta de que tenía que ofrecerle al público algo diferente, un poquito más completo, es por eso que empecé a darles comedia con más corazón, con mensajes, con historias, y es por eso que todas mis películas tienen un poco de drama, porque les quise ofrecer algo distinto.

- ¿Qué actores han inspirado tu carrera?

- Al inicio era fan de Woody Allen y Peter Sellers. En México, de Héctor Suárez, pero también me gustaban mucho las películas que tuvieran mensajes.

Todo el trabajo de Charles Chaplin llevaba mucho corazón, era un gran comediante, pero también había mucho drama en sus cortos y esa combinación para mí es lo que más me influenció. Cuando hice No se aceptan devoluciones una de las películas que me inspiró fue La vida es bella, porque tenía esa combinación.

- ¿Qué personaje tiene más de Eugenio Derbez?

- ¡Ay!, buena pregunta (risas). De los personajes que hago yo, según mis hijos, soy el Óigame no, porque les repito las cosas 20 veces y así como que muy necio (risas). Me dicen: “Papá, tú eres ese personaje y Ludovico Peluche”.

Son los que tienen mi esencia y que todos los hombres tienen un Ludovico Peluche dentro y todas las mujeres son unas Federicas Peluche (risas).

- Nos contó Consuelo Duval que la familia P.Luche tendrá su película ¿es cierto?

- Sí, efectivamente. Tenemos un guion que en un principio pensábamos hacer en caricatura, pero luego nos arrepentimos porque dijimos que tenía que ser con la verdadera Familia P.Luche, la de carne y hueso, entonces nos frenamos un poquito. Estamos viendo si el guion lo adaptamos o reescribimos sobre ese.

La película de la Familia P.Luche yo creo que estará para finales de 2020 o principios de 2021. Estamos un poquito desfasados, porque tengo un par de películas que hacer antes y dependiendo de los tiempos de estas veremos cuándo empezamos.

- ¿Qué vivió en la presentación que tuvo en los Óscar este año? ¿Cómo se sintió la presencia latina?

- No sabes el momento tan emotivo y especial que fue para mí, porque desde niño veía los Óscar.

Nunca imaginé estar en ese escenario y representar a los latinos. Creo que fue la entrega de Óscar más latina de la historia con Guillermo del Toro ganando, con Natalia Lafourcade, Gael García Bernal, había tantos latinos en el escenario. También con Coco, que es una película con mucho contenido latino. Creo que fue un Óscar muy importante para la comunidad latina.

- ¿Qué sabe de Bolivia?

- Me acuerdo que hace años, en un evento que fui en una Copa del Mundo, me enteré que mis programas se emitían en Bolivia, porque me encontré con unos bolivianos y me dijeron que allá era muy famoso. Les mando un beso enorme, no he podido estar físicamente allá, pero por lo menos con mis películas. Pronto espero ir a visitarlos, y mientras, los invito a ver Amor a la deriva.