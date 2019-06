Seis íconos roqueros se presentan esta noche en la Feria Exposición

Es una cita por demás de singular, especialmente para esas ‘almas roqueras sin remedio’ que viven con nostalgia lo que consideraban la mejor época de la música.

Esta noche, ese público sui géneris, leal aunque transcurran muchas décadas, tendrá la oportunidad de regresar al pasado. Gracias a las gestiones de Business Group, desde las 21:00, seis grandes figuras se reunirán en el salón Guarayo de la Feria Exposición, en un evento denominado Icons of the classic rock.

El estadounidense Robert Troy Kimball, artísticamente conocido como Bobby Kimball, y quien fuera principal vocalista de Toto durante su formación original, entonará los temas de la icónica banda.

Alexander John ‘Alex’ Ligertwood es otro de los convocados. Cantante, guitarrista y baterista escocés, conocido como vocalista principal de Santana en la década de 1980. Se le acreditan canciones interpretadas por Santana, como All I ever wanted, You know that I love you, Winning y Hold on. También hizo parte de las bandas The Senate, The Jeff Beck Group y Oblivion Express.

También estará William Bradford ‘Bill’ Champlin, músico, productor y compositor estadounidense, reconocido principalmente por su trabajo con las agrupaciones Chicago y Sons of Champlin. Ha ganado varios premios Grammy por sus creaciones.

Se suma a la lista Kevin Chalfant (Journey), cantante y compositor de EEUU, nacido en Illinois. Obtuvo un premio BMI por coescribir y cantar en uno de los éxitos de radio de rock más difundidos de 1992 y 1993, Tengo mucho que aprender sobre el amor, de la banda The Storm.

Fran Cosmo también participará. Cantante y guitarrista estadounidense, fue conocido por integrar el grupo roquero Boston.

Por último, actuará Will Champlin, de The Voice, cantante y compositor estadounidense, mejor conocido por su aparición en la Temporada 5 de la competencia de canto de NBC The Voice, como parte del equipo de Adam Levine.

Billy Bilbao (vocal), Virgilio Ninaja (teclado), Fernando Melgar (bajo), Ronald Moreno (batería)y Eduardo Eid (guitarra), de la banda boliviana Alive, abrirán el esperado show como teloneros.

Este grupo, que nació en noviembre de 2003, es también un referente del género en el contexto nacional. Sus integrantes, la mayoría pioneros roqueros, han pasado por grupos como Trilogía, Rapsodia y León Heráldico.

Los organizadores de Business Group recomiendan a los asistentes llegar con anticipación para evitar aglomeraciones; la hora sugerida es 19:00. Asimismo, garantizan la disponibilidad de parqueo privado en los predios de la Feria Exposición.